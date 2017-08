Glasnogovornica Direkcija za evropske integracije (DEI) Vijeća ministara BiH Marina Kavaz-Siručić u razgovoru za Fenu pojasnila je šta se trenutno dešava sa pripremom odgovora na Upitnik Evropske komisije, naglasivši da je aktuelno to da radne grupe u sistemu koordinacije tehnički finaliziraju odgovore.

Marina Kavaz-Siručić / 24sata.info

Objasnila je da u praksi to znači da dopunjavaju tekst nedostajućim podacima ili u međuvremenu nastalim promjenama, referiraju na izvore podataka te metodološki ujednačavaju nivo informacija koje su dostavile nadležne institucije sa svih nivoa vlasti.



- S obzirom na to da je u pisanju institucionalnih doprinosa učestvovalo stotine ljudi i desetine institucija, odgovori u konačnici trebaju izgledati kao da ih je pisala jedna ruka - istakla je glasnogovornica DEI-a.



Napomenula je da je od kraja juna, kada su počeli sastanci radnih grupa, dosada održano više od 30 takvih sastanaka te da su osim toga, članovi radnih grupa su u svakodnevnom kontaktu.



Kako je rekla, okvirni, interni rok nalaže da radne grupe finaliziraju odgovore početkom septembra, nakon čega bi se eventualno nefinaliziranim odgovorima bavila ostala tijela u sistemu koordinacije, odnosno Komisija za evropske integracije, ministarske konferencije i Kolegij.



- Nakon isteka okvirnog roka za radne grupe, bit će izvjesniji i presjek stanja u pripremi cjelovitih odgovora BiH na upitnik Evropske komisije - dodala je.



Kavaz-Siručić se osvrnula i na prevođenje odgovora na pitanja iz Upitnika, istakavši da je tehnička finalizacija odgovora osnovni preduslov da prevođenje počne.



Prevođenje će, kaže, biti organizirano sukcesivno, kako koji dio bude finaliziran, tako će biti upućivan na prijevod.



U međuvremenu, napomenula je, u toku je javni poziv za iskazivanje interesa za prevođenje odgovora na upitnik, s rokom prijave do 25. avgusta.



- Direkcija je, u skladu sa zaključkom Vijeća ministara BiH, raspisala javni poziv za prevodioce s kojima će, nakon procedure opisane u tekstu javnog poziva, zaključivati ugovore o djelu i angažirati ih u skladu sa dinamikom pripreme odgovora na Upitnik - objasnila je, dodajući da će, nakon što prevođenje bude završeno, DEI uraditi jezičku, a nadležne institucije stručnu redakturu prevoda odgovora.



(FENA)