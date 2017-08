Presuda Apelacionog suda u Beogradu zbog optužbe za pomaganje pri skrivanju tadašnjeg haškog bjegunca Ratka Mladića, za stručnjake i žrtve je “očekivana i sramna”, a “pravosuđe u Srbiji je još jednom pokazalo neozbiljnost u utvrđivanju istine”.

Foto: 24sata.info

Deset osoba je oslobođeno za pomaganje pri skrivanju Mladića, samo je penzionisani general Vojske Republike Srpske (VRS) Marko Lugonja osuđen na šest mjeseci uslovno.



Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo Beograd je kazala da takva presuda nikoga nije iznenadila, naglasivši da je kazna za Lugonju “sramno niska”, javio je BIRN - Justice Report.



- Ono što je najzanimljivije je da je Lugonja priznao ono za šta je bio optužen, tako da srpsko pravosuđe u stvari nije imalo kud. Čovjek je priznao i oni su naravno morali da ga osude i naravno da je osuđen najnižom mogućom kaznom - objasnila je Kostić.



Po njenim riječima, najveći problem je što nije otvoreno pitanje državne logistike koja je nesporno morala postojati kad govorimo o skrivanju tada najtraženijeg haškog bjegunca.



- Evidentno je da postupak nikada nije otišao dalje od puke formalnosti. Nažalost, odgovor na pitanje zašto je Srbija 15 godina čuvala Mladića – nismo dobili - kazala je Kostić.



Advokati iz Beograda Aleksandar Lazarević i Milorad Konstantinović smatraju da se predmeti koji se vežu za period 90-tih najčešće koriste u političke svrhe.



- Nerijetko se sve svodi na neki politički dogovor koji treba da rezultira nečim što će narodu da se prikaže kao neki rad na rasvetljavanju događaja iz perioda devedesetih. Moje je mišljenje da se niko ozbiljno ne bavi ovom tematikom niti postoji politički interes u regionu da se dođe do istine - izjavio je Konstantinović.



Presudom nisu zadovoljne žrtve, ali ni iznenađene.



- Iskreno, mene čudi da im ordenje nisu podijelili. To me čudi jer oni su ipak čuvali njihovog velikog junaka… Ništa nas ne iznenađuje više od Beograda. Žao mi je da Srbija ne može da se suoči sa istinom. Žao mi je što njihova djeca nikada neće saznati pravu istinu i što će zauvijek živjeti u tami. To im je najveća kazna jer su oni samo za željenje - kazala je predsjednica Udruženja "Majke enklava Srebrenica i Žepa" Munira Subašić.



Apelacioni sud u Beogradu oslobodio je optužbe da su pomagali pri skrivanju Mladića: Stanka Ristića, Ljiljanu Vasković, Borislava Ivanovića, Predraga Ristića, Sašu Badnjara, Ratka Vučetića, Tatjanu Janjušević Vasković, Bojana Vaskovića i Blagoju Govedaricu. Na uslovnu kaznu osuđen je Lugonja.



Prvostepenom presudom, u maju prošle godine Prvi osnovni sud u Beogradu je odbio optužbe protiv svih 11 optuženih zbog, kako je rečeno, nastupanja zastare.



Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe Vrhovnom sudu Republike Srbije.



Mladić je uhapšen 2011. u Beogradu nakon više od 15 godina skrivanja. Haški tribunal ga je optužio za genocid i druge zločine počinjene u BiH.



Prvostepena presuda očekuje se u novembru.

(FENA)