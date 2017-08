Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić potvrdio je danas novinarima u Sarajevu da je sinoć na Aerodromu Sarajevo spriječen ulazak jedne osobe u BiH nakon što su policijske agencije otkrile da je bliska takozvanoj Islamskoj državi (ISIL), odnosno terorističkim grupacijama.

Arhiv / 24sata.info

On nije mogao govoriti o tome gdje je ta osoba upućena, ali je ispraćena iz BiH rano jutros, no pojasnio je da je ona s lažnim motivima pokušala zloupotrijebiti način liberaliziranog ulaska u BiH, dodajući da ta osoba više neće moći ući u BiH.



Pojasnio je da postoji nekoliko "watch listi" na kojima su osobe bliske terorističkim aktivnostima od kojih je jedna Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija na kojoj je i nekoliko državljana BiH, ali je dodao da i BiH ima internu listu koju prolaze svi stranci koji ulaze u državu.



Govoreći o problemu terorizma upozorio je da on poprima sve drastičnije oblike te da se sve teže boriti protiv te pošasti, ali je ključnim ocijenio prevenciju terorizma na šta se treba fokusirati i ulagati više budžetskih sredstava u obavještajne službe koje su ključne institucije za postizanje tog cilja.



- Terorizam svaki dan postaje sve veća opasnost u svijetu, posebno u Evropi. Postoji i stalna diskusija o tome da li je BiH "teroristička zemlja". Poduzeli smo mnogo mjera da eliminiramo sve ono što se može nazvati terorističkom prijetnjom, a u posljednje vrijeme postignuti su zadovoljavajući rezultati kada je u pitanju prevencija terorističkih napada - kazao je Mektić.



Iznio je podatak da je Ministarstvo sigurnosti BiH u saradnji s institucijama Republike Slovenije izradilo i apliciralo na projekat Evropske unije, koji je u međuvremenu odobren, u vrijednosti od 18 miliona eura, a tiče se borbe protiv terorizma.



Veći dio tog novca bit će utrošen na prevenciju terorističkih aktivnosti te podizanje svijesti kod građana o tom problemu kako bi se svi zajednički borili protiv terorizma te je Mektić najavio i provođenje javnih kampanja putem medija, ali će u tom smislu biti korištene i druge metode.



Za njega je važno raditi i na deradikalizaciji problematičnih osoba te socijalizaciji onih koji su nakon služenja kazne pušteni na slobodu, a predstavljali su prijetnju sigurnosti državi.



Najavio je i aktivnosti koje će doprinijeti sprečavanju krijumčarenja oružja koje može biti upotrijebljeno u te svrhe te je naglasio da bh. institucija u skladu sa svojim mogućnostima prate i presreću sve moguće aktivnosti koje se mogu dovesti u vezu s terorizmom.



Ministar sigurnosti danas je pozvao na zajedničko djelovanje i uspostavljanje koordinacijskog tijela kada je u pitanju borba protiv požara, ističući da Hercegovina gori gotovo cijelo ljeto, a civilna zaštita nema dovoljno kapaciteta niti opreme da odgovori na te izazove.



Mišljenja je da je važno raditi na prevenciji prirodnih katastrofa, kazavši da je izrađena i analiza sklonosti BiH prijetnjama prirodnih katastrofa poput poplava, požara, klizišta i zemljotresa, ali je sada potrebno uložiti više novca da se zaštiti od katastrofa.



- Sada imamo milionske štete, a svi bježe od proglašenja prirodne katastrofe jer bi se u tom slučaju morala nadoknaditi šteta građanima - stav je Mektića koji je pozvao građane da od države traže zaštitu, ali i sve institucije da ne politiziraju pitanje požara.



Osvrnuo se danas Mektić i na Tužilaštvo BiH, ponovivši da nije u sukobu s tom institucijom nego da još uvijek nastoji ukazati na propuste koje prave i na zabrinjavajući statistički učinak pojedinih tužilaca te je problematičnim nazvao i podatak da je država u posljednjih pet godina isplatila tri miliona KM osobama koje su bile u pritvoru, a sud ih naknadno oslobađao.



(FENA)