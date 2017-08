Čelnici Hercegovačko-neretvanske županije, prilikom današnjeg obilaska požarišta u čapljinskoj općini, izrazili su sumnju da požari koji proteklih dana haraju Županijom nisu slučajni, već podmetnuti.

Foto: Bljesak.info

Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) Nevenko Herceg, danas je s čapljinskim načelnikom Smiljanom Vidićem, županijskim ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Donkom Jovićem i ravnateljem Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ-a Eugenom Ćubelom, obišao požarišta u općini Čapljina.



"Svi u Županiji moramo biti pripravni kako bi se na najbolji mogući način u ovom vremenskom periodu - stanju suše i visokih temperatura bez padalina, suočili s požarima koji su aktivni u našoj Županiji", kazao je tom prigodom Herceg, pozivajući građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenim prostorima.



Govoreći o uzrocima požara, Herceg je kazao da se požari događaju na različitim mjestima što upućuje na zaključak da se radi o namjernom izazivanju požara koji predstavlja veliku prijetnju za ljude i njihovu imovinu, priopćeno je iz županijske Vlade.



"Ovim putem molim sve one koji imaju informaciju o potencijalnim osobama koje su uzročnici požara da iste prijave ministarstvu unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije. Također, pozivam djelatnike MUP-a da dodatno ulože napore kako bi se pronašle i sankcionirale osobe koje su uzročnici požara", dodao je predsjednik Vlade HNŽ-a.



Zahvalio je svim vatrogascima koji se proteklih dana neumorno bore s vatrenom stihijom i pripadnicima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji su bili od velike pomoći za Županiju, te Upravi za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ-a koja osigurala opremu za gašenje požara.



"Vlada je na jednoj od prošlih sjednica razmatrala Izvješće Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ-a vezano za požare na području HNŽ-a, te donijela niz odluka. Jedna od usvojenih odluka, koja je u ovom trenutku od velike važnosti, je imenovanje povjerenstva koje će prikupiti potrebne informacije za nabavku airtractora za gašenje požara koji bi nam bio, u ovakvim situacijama, od velike pomoći", zaključio je Herceg.



Načelnik općine Čapljina Smiljan Vidić također je zahvalio vatrogascima i civilima koji pružaju pomoć vatrogascima, te sprječavaju nastajanje veće materijalne štete, kao i predsjedniku Hercegu, Vladi HNŽ-a i predstavnicima Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ



"Do sada nije bilo ljudskih žrtava, nije izgorjela ni jedna kuća niti gospodarski objekt", zaključio je načelnik Vidić.



Ravnatelj Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ-a Eugen Čubela kazao je kako je Uprava na čijem je čelu do sad kroz projekte unaprijedila rad vatrogasnih postrojbi u Županiji, ističući nabavu vatrogasnih vozila i opreme neophodne za rad vatrogasnih postrojbi.



Istaknuo je važnost projekta Holistic koji je realiziran na području HNŽ-a, a čiji je cilj rano otkrivanje požara koji, za sad, funkcionira samo na pristupačnim terenima, kao i na terenima koja nisu kontaminirana minama.



"Svi požari koji su aktivni u HNŽ-u, za sad, su pod kontrolom vatrogasnih službi. Požari koji su se dogodili u danima iza nas i još traju, po svom lokalitetu i intenzitetu daju sumnju da se radi o smišljenom činu – podmetanju požara", zaključio je Ćubela, stoji u priopćenju.



(FENA)