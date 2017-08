Rusija će nastaviti da insistira da Haški tribunal pusti na privremenu slobodu nekadašnjeg komandatna Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića zbog lošeg zdravlja koje se pogoršalo u posljednje dvije godine, rekao je predsjednik Komiteta Rusije za zaštitu generala Mladića, ruski poslanik Pavel Dorohin.

Ratko Mladić / 24sata.info

Dorohin, koji je sa ruskim akademikom Јelenom Guskovom juče i danas posjetio generala Mladića u haškom pritvoru, rekao je da se Mladićevo zdravstveno stanje pogoršava i da je ova posjeta potvrdila ozbiljnu zabrinutost u vezi sa njegovim zdravljem, koju imaju predstavnici ruske javnosti.



"Ovo je naša četvrta posjeta generalu. Došli smo da moralno podržimo Mladića, da procijenimo njegovo zdravstveno stanje i razradimo dalje korake za njegovu zaštitu i faktički spasavanje", rekao je Dorohin za TASS.



On je dodao da se polazi od toga da postoji direktna i realna opasnost po život generala Mladića, što im je i sam Mladić potvrdio u razgovoru.



"On je direktno rekao da ga desna strana tijela - grudi, ruka i noga, stalno bole i da loše rade. Uopšte uzevši, on je izgledao gore nego prije dvije godine, kada smo bili zadnji put", rekao je Dorohin.



On je podsjetio da je Rusija bila spremna da pruži garancije za generala Mladića da bi se liječio u Moskvi, ali da je Haški tribunal dva puta odbio da ga privremeno pusti.



Dorohin je rekao da je liječenje generala Mladića u Hagu krajnje haotično, lijekovi kojima ga liječe su nespojivi jedni sa drugim, dnevno mu se periodično daje i po 20 tableta, a pri tome niko mu ne govori kakve su to tablete.



"Mi smo uznemireni da će takvo liječenje da izazove pogoršavanje njegovog zdravlja", istakao je Dorohin.



Dorohin je rekao da će se ruski Komitet za odbranu Ratka Mladića, imajući u vidu da se njegovo zdravstveno stanje pogorošava, obratiti ruskim vlastima sa inicijativom da ponovo bude upućen zahtjev Haškom tribunalu.



"Faktički, u novim okolnostima, možemo ponovo zatražiti da on hitno bude upućen na ispitivanje i liječenje u Rusiju, u suprotnom aktivnosti Tribunala nikako ne mogu da se nazovu humanim", rekao je Dorohin.



On je rekao da ovaj komitet, takođe, može da se obrati u ime javnosti humanitarnim organima EU i drugim međunarodnim organizacijama, da bi se skrenula pažnja na sudbinu istaknutog srpskog patriote.



"Mladić je vrlo hrabar čovjek. On se trudi da svojim advokatima uopšte ne govori o svom zdravstvenom stanju jer on je vojni komandant, zapovjednik, i za njega je izuzetno teško da prizna svoju slabost. On ima sasvim drugu vrstu moralnih vrijednosti", rekao je Dorohin.



On je podsjetio da je, kada su ga prvi put 2012. godine posjetili predstavnici Komiteta i pitali ga čime mu mogu pomoći, general Mladić rekao da mu ništa nije potrebno, te da je zamolio da bude pružena pomoć drugim pritvorenicima, kako bi on ostao posljednji Srbin koji će otići iz te tamnice.



Dorohin je podsjetio da je presuda generalu Mladiću planirana za novembar i da tužilaštvo traži da bude osuđen na 40 godina zatvora.



"Vidimo da oni nemaju dokaznu osnovu, ali, s obzirom na predrasude Tribunala, ne treba računati na pozitivan ishod i oslobađanje", rekao je Dorohin.



Guskova je rekla da je odbijanje da general Mladić bude pušten na privremenu slobodu bilo veliko iznenađenje, te dodala da je dolazak u Moskvu bio veoma dobro pripremljen.



Ona je navela da je generala Mladića čekala pripremljena soba u Nacionalnom naučno-praktičnom centru za kardiovaskularnu hirurgiju "Bakuljev", te da su doktori bili spremni da ga prime na liječenje u bilo koje vrijeme.



"Bili smo sigurni da ćemo ga moći izvući napolje jer je iz Haškog tribunala, prema medicinskim indikacijama, puno ljudi pušteno prije donošenja presude.

Međutim, Haški tribunal nije prihvatio garanciju stalnog člana Savjeta bezbjednosti UN", rekla je Guskova.



Guskova je rekla da je general Mladić za Hag glavni optuženik i da je on za njih čovjek koga treba osuditi, te dodala da se teza o krivici Srba za događaje 90-ih godina prošlog vijeka i za raspad Јugoslavije veoma ozbiljno pokušava dokazati u Evropi.



Prema njenim riječima, ako bude dokaza da su Srbi krivci za sukob, onda se opravdava agresija NATO-a bez odluke Savjeta bezbjednosti UN protiv Јugoslavije 1999. godine.



"Do danas se legitimitet djelovanja NATO-a dovodio u pitanje, a ovako će ispasti da su potezi NATO-a bili opravdani, pošto su kažnjavali krivce. Ovo sve ima ozbiljnu političku pozadinu kako za formiranje Tribunala, tako i za njegovu neobjektivnu djelatnost", rekla je Guskova.



(SRNA)