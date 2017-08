Na graničnom prelazu Doljani na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka se oko dva sata, a na ulazu do jedan sat, javlja Anadolu Agency (AA).

Arhiv / 24sata.info

Na graničnom prelazu Bosanski Brod na izlazu iz BiH čeka se u intervalima od pola sata do sat vremena. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.



Iz Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK) napominju vozače da prije polaska na putovanje provjere da li posjeduju svu potrebnu dokumentaciju neophodnu za prelazak granice.



Zbog brojnih upita građana, napominju da je prelazak granice prema Srbiji i Crnoj Gori za odrasla lica i dalje moguć samo sa ličnom kartom, dok djeca, kao i ranije, moraju imati pasoš.



Inače, uz povoljne vremenske uslove, danas se na većini putnih pravaca u BIH saobraća nesmetano i bez vanrednih ograničenja. Vozače savjetujemo da, bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove, voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila.



Na magistralnom putu M-16.2 Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje (u mjestu Osojnica) izvode se deminerski radovi, zbog čega su u terminu od osam do 16 sati moguće povremene kraće obustave saobraćaje.



Danas se izvode sanacioni radovi na dionici regionalnog puta R-459 Tuzla-Šibošnica (na dijelu od Jarića do Lovačkog doma), zbog čega je saobraćaj potpuno obustavljen. Za vrijeme obustave u funkciji su alternativni pravci.



Od ostalih puteva sa aktuelnim radovima izdvajaju se magistralni putevi: M-17.3 Buna-Stolac, M-17 Maglaj-Žepče, M-4 Simin Han-Kalesija, M-16 Poriče-Kupres i M-18 Stupari-Kladanj.

(AA)