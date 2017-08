Kompleks "slanih jezera" Panonika u Tuzli od početka sezone posjetilo je više od 350.000 gostiju, potvrdio je Feni direktor JP "Panonika Tuzla" Maid Porobić.

Panonska jezera / 24sata.info

On navodi da je do sada prodato 305.000 dnevnih ulaznica, ali imajući u vidu sezonske i mjesečne ulaznice, broj posjeta je sigurno i veći od 350.000.



Tuzlanski "biser turizma" dnevno posjeti između 7.000 i 8.000 gostiju, a vikendima su tuzlanska slana jezera najposjećenija, kada se dnevno bilježi i više od 10.000 posjetitelja.



Broj dosadašnjih posjeta je u okviru broja zamišljenog planom rada za ovu sezonu, tvrdi Porobić, uz očekivanje da će do kraja sezone biti dostignut broj prodatih ulaznica 350.000.



Zvanično će sezona na tuzlanskim slanim jezerima biti završena 1. septembra, ali ukoliko vremenske prilike dozvole, jezera će biti na raspolaganju kupačima i tokom septembra.



Polovinom augusta cijene dnevnih ulaznica su snižene, a od 1. septembra uslijedit će novo sniženje.



U ljetnoj sezoni u ovom preduzeću uposleno je 150 radnika u organizovanim službama stalne brige o sigurnosti i zdravlju gostiju, uz stalno prisustvo spasilačko-redarske i službe hitne pomoći, a kontrolu vode vrši Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona.



Rekordna posjeta toj najznačajnijoj turističkoj destinaciji najmnogoljudnijeg kantona zabilježena je 2015. godine, kada je na Panonskim jezerima zabilježeno 378.000 kupača.



(FENA)