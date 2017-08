Predstavnici pokreta "ReStart Srpska" i drugi organizatori peticije za ograničavanje visine nabavke službenih automobila u Vladi RS-a na maksimalno 50 hiljada KM za tri dana prikupili su više od 3.000 potpisa građana RS-a.

Foto: Klix.ba

Odbornik u banjalučkoj skupštini Draško Stanivuković je rekao da to znači da tih 3.000 građana smatra da je neophodno da vlast ograniči luksuz i da se povećaju izdvajanja za potrebe stanovništva.



-Već sada je ova naša 'borba' dala rezultate i uštedili smo 225.000 KM novca građana. Ministar inostranih poslova BiH i gradonačelnik Bijeljine odustali su od kupovine automobila i stoga građani treba da znaju da se svaka borba isplati - tvrdi Stanivuković.



Očekuju da i ministar prosvjete i kulture RS-a Dane Malešević odustane od kupovine luksuznog automobila, kao i drugi ministri u Vladi RS-a.



Predsjednik "Restart Srpske“ Stefan Blagić je rekao da će se, iako je već prikupljeno 3.000 potpisa, nastavljaju i dalje s ovim aktivnostima u Banjoj Luci i drugim gradovima RS.



Naredne sedmice i zvanično će uputiti Vladi RS-a prikupljene potpise i prijedlog odluke kojom treže da se kupovina službenih vozila ograniči do 50.000 KM, a izuzetak je automobil premijera od 130.000 KM.



-Dat ćemo im određen rok da prihvate naše zahtjeve. Ukoliko se to ne dogodi morat ćemo da preduzimamo radikalne korake, a to su protesti - rekao je Blagić.



Izveli su i performans koji je svojevrsni uvod u naredne aktivnosti u borbi protiv rasipničkog ponašanja izabranih funkcionera i neograničenog trošenja narodnog novca.



(FENA)