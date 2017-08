Službeni automobil predsjednika Republike Srpske zapalio se danas na svečanosti povodom otvaranja ambulante u Mjesnoj zajednici Kriškovci u opštini Laktaši.

Do ove neočekivane nezgode došlo je uslijed pregrijavanja motora, a dim iz predsjedničkog “mercedesa” brzo je alarmirao Dodikovu pratnju i prisutne policajce, pa je spriječen potencijalno opasniji rasplet, prenosi ATV.



Naravno, nema dileme da je ova situacija spontani tehnički problem, ali, činjenica da se sve dogodilo u jeku rasprave u javnosti o kupovini novih službenih vozila – doduše, povodom pojedinih ministara u Vladi RS – biće teško oboriv argument koji ide u prilog zagovornicima poštovanja zakona.



A zakon koji reguliše ovu materiju, podsjetimo, nalaže visokim funkcionerima u Republici Srpskoj da maksimalan rok trajanja službenih automobila bude – pet godina.



Jer, ako se nevolje sa dimom iz motora događaju predsjedniku Republike, šta tek da očekuju ministar Dane Malešević i ostali “obični smrtnici” iz političkog vrha RS, sa njihovim “krševima” i “starudijama”, piše ATV.



Inače, članovi pokreta “ReStart Srpska" već su skupili 5.000 potpisa za ograničavanje cijene koštanja službenih automobila na 50.000 KM.



Oni su organizirali proteste u Banjoj Luci zbog Audija ministra prosvjete Dane Maleševića, koji je u momentu kada je objavljena vijest o zatvaranju 15 područnih odjeljenja ili škola, sebi kupio Audi sa sportskim sjedištima, elektropodrškom za leđa i drugom luksuznom opremom u vrijednosti od 115.000 KM. MInistarstvo prosvjete inače je u minusu 11 miliona KM.



Zbog pritiska javnosti od kupovine šestocifrenih službenih automobila odustali su Igor Crnadak, ministar vanjskih poslova BiH kao i gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić.



Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik tim povodom rekao je danas “da se službeni automobili moraju kupovati, jer je to dio funkcionisanja vlasti, te da mu je žao što mladi ljudi nemaju nimalo inicijative, osim da prave scene po tom pitanju”.



Kazao je da nema nijedne države da ne koristi automobile.



Dodik kaže da ne dolazi u obzir rastrošnost po pitanju nabavke službenih autombila.



"Ali, svaki ministar u Vladi RS-a godišnje napravi 100.000 kilometara puta i to nije nimalo jednostavno, bez obzira šta o tome ko mislio", rekao je Dodik.



Najavio je da će predložiti da se zakonski odredi da 10 posto od vrijednosti svakog nabavljenog automobila u javnim preduzećima i službama bude uplaćeno u Fond solidarnosti za liječenje djece u RS-u.



"To je moj odgovor na pitanje nabavke službenih automobila i mislim da na tu temu treba staviti tačku", ustvrdio je Dodik u izjavi novinarima u Laktašima.





(SB)