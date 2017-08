U Bosni i Hercegovini će danas preovladavati sunčano i toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a slične vremenske prilike će se zadržati i u toku naredne sedmice.

Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH, danas poslijepodne u centralnim područjima Bosne je moguć pljusak kiše. Vjetar, slab do umjeren, u Bosni zapadni i sjeverozapadni, a u Hercegovini jugozapadni. Dnevne temperature kretaće se od 32 do 39 stepeni Celzijusovih.



U Sarajevu danas sunčano i vruće. Dnevna temperatura kretaće se oko 35 stepeni Celzijusovih.



U ponedjeljak, u većem dijelu BiH zemlje pretežno sunčano. U Bosni postepeno naoblačenje tokom dana, a u Hercegovini porast naoblake krajem dana. U jutarnjim satima pljuskovi su mogući ponegdje u Posavini i na sjeveroistoku Bosne.



Tokom poslijepodneva i u večernjim satima u Bosni se očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina. U Hercegovini padavine u večernjim satima. Vjetar u Bosni, slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini, slaba do umjerena, bura. Jutarnje temperature od 15 do 21, na jugu od 20 do 25, a dnevne od 28 do 33, na jugu od 33 do 38 stepeni Celzijusovih.



U utorak, u jutarnjim satima u centralnim i istočnim područjima Bosne se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ponegdje, uz postepeno razvedravanje prije podne. U ostatku zemlje pretežno sunčano. Jutarnje temperature od 13 do 18, na jugu od 19 do 24, a dnevne od 25 do 30, na jugu od 30 do 35 stepeni Celzijusovih.



U srijedu i četvrtak očekuje se pretežno sunčano vrijeme. Jutarnje temperature od 10 do 22, a dnevne od 26 do 31, na jugu od 30 do 36 stepeni Celzijusovih.





(AA)