Koncem prošlog mjeseca državljanin Turske Y. H. (1957) Policijskoj upravi Mostar prijavio je da mu je nepoznata osoba ukrala novac iz torbice dok se nalazio u Starom gradu. Bio je to tek jedan u nizu razočaranih turista koji je posjetio grad na Neretvi, a iz njega se svom domu vratio razočaran. Džeparenje i prosjačenje već godinama jedan su od najvećih problema s kojima se suočavaju turistički radnici i MUP u Mostaru.



Dobri pokazatelji



Glasnogovornik MUP-a HNK-a Ljudevit Marić navodi da u vezi s ovim, osim u Mostaru, postoje problemi i na ostalim turističkim destinacijama u Hercegovini. Iz MUP-a su i ranijih godina tvrdili da kod prosjačenja nailaze na objektivne probleme s obzirom na to da zakoni nisu kvalitetno formulisani, odnosno da pojedine ustanove u Mostaru i Hercegovini nemaju dovoljno kapaciteta kako bi se na ovom problemu radilo detaljno i predano. Prosjaci na mjestima na kojim se kreću turisti iz svih dijelova svijeta, obično nemaju lične dokumente, a većina ni adrese prebivališta na području Mostara. Također, u Centru za socijalni rad nemaju dovoljno prostora za maloljetnike kojih je iz godine u godinu na ulicama i pločnicima Mostara sve više.



- Svake turističke sezone imamo niz akcija s ciljem sprečavanja prosjačenja u Mostaru, ali i na ostalim destinacijama u županiji koje su mamac za turiste. Sve dosadašnje akcije imale su pozitivan rezultat, ali se s prosjačenjem nismo uspjeli do kraja izboriti zbog objektivnih problema na koje ne možemo utjecati. Posljednji pokazatelji su dobri i osobno vjerujem da bi se uskoro tomu u potpunosti moglo stati ukraj. Mislim da idemo k tomu, rekao nam je Marić.



Podsjetio je i da je što se tiče džeparenja, u ovoj turističkoj sezoni zabilježeno oko 20 slučajeva ili pokušaja izvršenja krivičnog djela, i to najčešće od maloljetnih osoba. Najčešće se, kaže, otuđuju torbe za koje se vjeruje da u unutrašnjosti kriju novac.



Profesionalci



- Osim maloljetnih lica, imamo i “profesionalce” na koje smo dosad skretali pažnju svim turističkim radnicima, Turističkoj zajednici, kao i samim građanima, od kojih smo tražili da turistima skrenu pažnju na ovaj objektivni problem, dodao je Marić.



Za osobe sklone džeparenju i prosjake pouzdano se zna da u Mostar dolaze iz drugih gradova, dok organizatori njihovih dolazaka i “zanata” na ulicama grada zasad nisu poznati.



(Oslobođenje)