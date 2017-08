Hrvatska Republika Herceg Bosna nastala je 28. avgusta 1993. godine od tzv. Hrvatske zajednice Herceg Bosne, s ciljem stvaranja političke, ekonomske, kulturne cjeline Hrvata u BiH.

Foto: N1

Washingtonskim sporazumom iz 1994. godine prestaje da postoji i postaje dio današnje Federacije BiH. Ipak, za neke i danas živi.



Na obilježavanje ove godišnjice različito se gleda u BiH danas. Za jedne, temeljna i legitimna, za druge paradržavna tvorevina. Kome i za šta služi obilježavanje godišnjica tvorevina koje više ne postoje, i kakav je to zalog za budućnost države BiH?



''To je bilo ispunjenje stoljetnog sna Hrvata, znači uspostava njihove republike. U najboljoj namjeri tu republiku smo unijeli u Washingtonu u Federaciju, nakon toga u Dejtonu u Bosnu i Hercegovinu, međutim, iskren da vam budem, nismo zadovoljni kako se to razvijalo dalje. Danas Herceg Bosna od nečeg što je bilo fakt , istina u ružno vrijeme, u vrijeme rata, danas je postala, zbog unitarističke politike koja se vodi u jednom dijelu političkog Sarajeva, nedosanjani san Hrvata'', kazao je Mario Karamtić iz HSS-a BiH.



I dok je za jedne nedosanjani san, za druge je propali projekat hrvatske politike.



''Herceg Bosna je najveća sramota i najveća zabluda hrvatskog naroda. I Hrvati neće imati zrele političke opcije sve dok se ne distanciraju od tih Prlića, Bobana itd. Ako ne vjeruju Stjepanu Kljujiću koji je bio pravi predsjednik Hrvata u BiH, neka uzmu sudske spise i dokumente i neka otvore internet i sve će im biti jasno'', rekao je Stjepan Kljujić, bivši član Predsjedništva RBiH.



Insistiranje na obilježavanju ovakvih godišnjica ne donosi ništa dobro, smatra univerzitetski profesor Slavo Kukić, i dodaje, ozbiljno šteti državi BiH.



''Sve su to pokazatelji koji svjedoče u prilog tome da se BiH nalazi danas pred velikim izazovima i da se ne može tako brzo očekivati vrijeme kolektivne katarze kao garancija drugačije budućnosti'', kazao je Kukić za N1.



Podsjetimo, Bivši čelnici tzv Hrvatske republike Herceg Bosne, Jadranko Prlić i drugi prvostepeno su u haškom tribunalu osuđeni na 111 godina zatvora, zbog ratnih zločina. Do novembra će im biti izrečena i drugostepena presuda.

(N1)