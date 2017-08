Pogoršane vremenske prilike koje su obilježile početak ove sedmice u Bosni i Hercegovini, stabilizovaće se u utorak uz mogućnost nešto dužeg zadržavanja naoblake i slabije kiše u istočnoj Bosni.

Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH, temperature će u većem dijelu sedmice i dalje biti nadprosječno visoke, maksimalne će dostizati iznad 30 stepeni Celzijusovih.



Prema aktuelnim prognostičkim kartama, sa danima vikenda i početkom naredne sedmice doći će do osjetnije promjene, praćene obilnijom kišom i padom temperatura zraka, što će kulminirati u nedjelju 3. septembra i ponedjeljak 4. septembra.



Na zapadu, jugozapadu i krajnjem jugu Bosne i Hercegovine očekuje se između 30 i 50 milimetara padavina, u centralnim dijelovima 20 do 25 milimetara, a na sjeveroistoku zemlje od 10 do 15 milimetara. Maksimalne dnevne temperature dostizaće između 14 i 20 stepeni Celzijusovih, jutra će također biti svježija, izraženije u unutrašnjosti.



Od utorka 5. septembra uslijediće postepena stabilizacija vremenskih prilika i porast temperatura, mada su još uvijek moguće svakodnevne pojave pljuskova praćenih grmljavinom, osobito u četvrtak 7. septembra, pri tome će količine padavina biti znatno manje u odnosu na dane vikenda.



Maksimalne dnevne temperature do 11. septembra ponovo će dostizati između 25 i 30 stepeni Celzijusovih.





