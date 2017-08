Iako su na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini primjetne promjene na bolje gdje ljudi pokazuju da se može zajednički živjeti i imati iste ciljeve, kada je u pitanju visoka politika nema baš mnogo razloga za optimizam, kazao je danas šef Misije OSCE-a (Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju) u BiH Jonathan Moore.

Stavove o tome kako vidi BiH i njenu budućnost Moore je iznio na njegovoj oproštajnoj pres-konferencija u Sarajevu na kojoj je najavio da će dužnost šefa Misije OSCE-a 3. septembra preuzeti dosadašnji prvi zamjenik visokog predstavnika u BiH Bruce Berton.



Podsjećajući da Misija OSCE-a u BiH postoji više od 20 godina, sumirao je svoj trogodišnji mandat na toj poziciji kazavši da se radilo na predstavljanju vizije 57 država članica OSCE-a, predvođene s četiri države koje su predsjedavale tim tijelom i to Švicarskom, Srbijom, Njemačkom i Austrijom.



Istaknuo je da su u te tri godine održani i opći i lokalni izbori u BiH, a također otvoren je i ured Misije u Drvaru kao i privremeni ured u Stocu kako bi, podvukao je Moore, građanima Stoca bila vraćena demokratija, te su predstavnici Misije OSCE-a u BiH ugostili i najveće zvaničnike ove organizacije.



- Borili smo se za djecu BiH u različitim krajevima za različita pitanju uključujući djecu u Jajcu, podržavamo koalicije za borbu protiv mržnje širom BiH, formirali smo i savjetodavnu grupu mladih, ali i smo se i trudili da s građanima BiH podijelimo njihove brige i riješimo njihove probleme - kazao je Moore.



Govoreći o situaciji u BiH istaknuo je da je i dalje optimista i to ne zbog toga što je sve savršeno, ali ohrabren je konkretnim uspjesima lokalnih zajednica te građanima koji ne prate politiku ili politikanstvo, ipak na polju visoke politike, mišljenja je, nema mjesta optimizmu posebno zbog duge predizborne faze.



- Čini mi se da je predizborna kampanja za opće izbore 2018. godine već je počela. Čujemo imena osoba koje će biti kandidati za neku od funkcija - kaže Moore te je pozvao birače i medije da pitaju sve kandidate šta će izabrani dužnosnici uraditi dan nakon izbora za bolju budućnost države poput formiranja policije koju će činiti svi narodi u BiH.



Osvrnuo se i na izmjene Izbornog zakona BiH kazavši da politički predstavnici moraju pronaći rješenje jer je to njihova nadležnost, a ne međunarodne zajednice te je ponovio da ne postoji mogućnost da se odgode opći izbori planirani za oktobar naredne godine.



Poseban dio pres-konferencije posvetio je segregaciji u obrazovanju, podsjećajući da su prije 15 godina, sedam godina poslije rata, uvjeti za školovanje bili loši, djeca potpuno odvojena te je namjera bila oformiti škole pod jednim krovom kako bi se djeca družila, no to je trebala biti samo početna faza, a ne stalna kategorija.



Međutim, u nekim kantonima Federacije BiH to je i danas fenomen iako je to protivno međunarodnim principima i sudskim odlukama, ali problem je i u nadležnostima jer je to nadležnost entiteta odnosno kantona i svi oni imaju različite prakse i viziju o tome.



- Postoje i pozitivni pomaci poput Žepča, ali u drugim općinama nema nikakvog napretka. U Čapljini imamo još uvijek dvije potpuno odvojene škole. Za rješenje ovog pitanja potrebna je zajednička volja, rukovodstva škola, roditelja, ali i političara - stav je Moorea.



Dodao je da i kada se napravi pozitivan pomak u jednoj školi drugi to ne interpretiraju kao presedan za druge škole, stoga se, poručio je Moore, mora raditi korak po korak, izražavajući nadu da će kao dobar primjer poslužiti stav djece iz Jajca koji su digli svoj glas protiv podjele škole.



Najavio je da će Misija OSCE-a i dalje ostati opredijeljena za rad na pitanjima nasilnog ekstremizma, pitanjima slobode medija, pitanjima diskiminacije i segregacije uopće, a posebno u obrazovanju i reformi pravosuđa.

