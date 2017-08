Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković rekao je da ovaj grad nikada neće uspostaviti saradnju sa Trebinjem dok ne dobiju izvinjenje za ono, kako kaže, što su učinili tokom ratnih dešavanja te odbio da se fotografiše sa zamjenikom gradonačelnika Trebinja Mirkom Ćurićem.

Foto: 24sata.info

Franković je rekao da nije dovoljna samo dobra volja za saradnju koju su zvaničnici Trebinja iskazali ranije prema Dubrovniku, dodajući da se "prije toga potrebno izviniti građanima grada Dubrovnika, majkama koje su izgubili sinove, porodicama koje su izgubile djecu i djeci koja su ostali bez roditelja".



"Kada to izvinjenje uslijedi kao što je uslijedilo iz Crne Gore, Dubrovnik je spreman da sarađuje sa Trebinjem. Dok se to ne dogodi mi nismo spremni sarađivati, niti ćemo sa onima koji su napadali naš grad", rekao je Franković danas na graničnom prelazu Ivanica.



Odgovarajući na pitanje da li smatra da bi i Dubrovčani trebalo da se izvine Trebinju, on je rekao da ne vidi razlog zašto bi to činili.



"Zašto bismo mi iz Dubrovnika trebalo da se izvinjavamo Trebinju. Јe li zbog toga što smo branili svoje kuće, domove, je li zato", rekao je vidno uznemiren i ljut Franković.



On je dodao da Vojska Hrvatske nije nikada nije napadala bilo koga, niti je ulazila u bilo čije domove, već da je, kako je naveo, časno čuvali porodične kuće i odbranili ih.



Franković je rekao da ne želi da se fotografiše sa zamjenikom gradonačelnika Trebinja Mirkom Ćurićem, okrenuo je glavu i udaljio se.



Novoizgrađeni granični prelaz Ivanica na području opštine Ravno u Hercegovini danas je svečano otvoren.

(SRNA)