Okrugli sto na temu “Nekonstitutivnost Srba u Ustavu Hercegovačko – neretvanskog kantona” održan je danas u hotelu Bristol u Mostaru u organizaciji Koordinacionog odbora srpskih organizacija u Mostaru.

Foto: Mostarski.ba

„Ono što Srbe godinama muči je da od odluke Ustavnog suda da se Ustav kantona uskladi sa Ustavom Federacije po pitanju konstitutivnosti naroda u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ništa nije promijenilo. Upravo zbog toga smo se odlučili da organizujemo ovaj okrugli kako bi o tome raspravljali sa eminentnim gostima i predstavnicima svih institucija vlasti na nivou HNK-a. Cilj nam je da pokušamo da omogućimo tim ljudima koji sjede u skupštinskim klupama da urade ono što je njihov osnovni zadatak, a to je da poštuju ustavnost i zakonitost u ovoj državi“ rekao je predsjednik Organizacijskog odbora Koordinacije Srba Dušan Golo.



On je dodao kako su narodi konstitutivni po Ustavu Federacije.



„Međutim, problem je da se radi o neprovođenju Ustavnih odredbi kada je u pitanju srpski narod. Nas zanima činjenično stanje, ono što se događa u praksi, a praksa je sasvim nešto drugo u odnosu na pravni status srpskog naroda. Mi nismo u mogućnosti da se izborimo za svoj status po pitanju zapošljavanja, obrazovanja, finansiranja institucija kulture srpskog naroda i drugo“ istakao je Golo.



On je rekao kako su u protekle dvije godine predstavnici Koordinacije imali intenzivne kontakte sa predstavnicima vlasti i u Gradu Mostaru i u kantonu.



„Nismo uvijek nailazili na razumijevanje kada su u pitanju problemi srpskog naroda u ovom kantonu. Mi imamo verbalnu podršku, ali kad dođe do implementacije, do ostvarivanja nekih prava koja se tiču i srpskog naroda tu dođe do zastoja. Kao primjer bih naveo ono što se događalo sa prijemom policajaca u MUP-u, gdje je od 80 policajaca primljeno troje Srba, od toga su dvoje iz Nevesinja i samo jedan iz Mostara. To je najslikovitiji primjer odnosa vlasti prema srpskom narodu“ rekao je on te dodao kako samo traže da se ispoštuju sve ono što Srbe sljeduje kao i druga dva naroda.



O najavljenoj temi govorio je i visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko te profesor ustavnog prava Mile Dmičić.



Inzko je rekao kako je došao da da podršku Srbima u HNK-a i FBiH.



„Neravnopravnost naroda je slika koja postoji u oba entiteta. Svaki od konstitutivnih naroda je u nekom od entiteta malobrojniji narod. Ja sam došao da dam podršku, u ovom slučaju Srbima u HNK-a i FBiH. Postoji pitanje Drvara, Glamoča, Bosanskog Grahova ali istu sliku imamo i u Podrinju. Mogli bi svi da pomognemo jedini drugima i da svima bude lijepo te da ne gubimo svoj identitete“ rekao je Inzko.



Na okruglom stolu su učestvovali i predstavnici OSCE-a, Ureda ombudsmana iz Mostara i Banja Luke, poslanici iz Skupštine Hercegovačko – neretvanskog kantona te predstavnici političkih stranaka.



