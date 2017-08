Povodom izjave češkog predsjednika Zemana o tome da bi BiH mogla biti baza ISIL-a, nužno je iznijeti nekoliko teza.

Esad Duraković / 24sata.info

Ovu zaprepašćujuću izjavu predsjednika Zemana trebalo bi okarakterizirati kao besmislicu budući da zaista nema nikakvo utemeljenje u realnosti. Međutim, ta „besmislica“ je ozbiljna jer dolazi od predsjednika jedne evropske države. Istovremeno, ona je koordinirana s višekratnim sličnim izjavama hrvatske predsjednice Kolinde Grabar Kitarović, te austrijskog šefa diplomatije Kurza.



To znači da se u Evropi institucionalno gradi jedan antibošnjački kontekst (dakle, i antibosanski kontekst) koji – kao takav, i u tome jest poenta! – obavezuje na antibošnjačko djelovanje. Zato su te izjave izuzetno ozbiljne: one mogu, izvjesno je, kreirati krajnje opasnu realnost na temelju najgrubljeg falsificiranja aktualne stvarnosti u BiH.



Gospodin Zeman je tipičan predstavnik birokratskog duha koji danas gospodari Evropom (čast izuzecima, poput predsjednice Merkel). Oni se ne snalaze valjano u realnosti općenito i nemaju viziju (na primjer, fatalno je pogrešan njihov odnos prema muslimanskom svijetu kojeg naoružavaju i razaraju, što se Evropi, nažalost, vraća kao bumerang u vidu terorizma i izbjegličkog cunamija).



Taj gospodin Zeman govori o navodnoj opasnosti u BiH u kondicionalu: po njegovom mišljenju, BiH bi MOGLA BITI baza ISIL-a, i td. To znači – očigledno i logično – da to BiH nije već se radi o Zemanovim vrlo opasnim spekulacijama, ne na temelju činjenica nego „na temelju“ Zemanovih islamofobnih pretpostavki.



Drugim riječima, ova izjava jednog evropskog državnika utemeljena je na fobiji, kao opaka političko-ideološka konstrukcija, pa ona kao takva ne govori zapravo o stvarnosti u BiH nego kazuje o islamofobnim opterećenjima troje gospode državnika koje spominjem u ovome tekstu.



Bošnjački muslimani žive ovdje stoljećima. Da nisu kosmopolite, ne bi mogli – tako malobrojni – preživjeti toliko vremena u srcu Evrope. Štaviše, izvan svake sumnje, šteta je što Evropa ne prepoznaje taj postojani i afirmativni bošnjački kosmopolitizam KAO VRIJEDNOST i zalog vlastite budućnosti; bošnjačka i povijesna i aktualna sposobnost za kreativan život sa svim drugim narodima i konfesijama morala bi Evropi biti, zaista, ne samo dokaz bošnjačke neagresivnosti već i uzor istinske multikulturalnosti.



Iako je 1992. godine izvršena višestruka i najsurovija agresija na BiH (prvenstveno na njene muslimane), Bošnjaci se nikada nisu svetili agresorima – ni danas niti u vrijeme agresije. Zašto onda ta gospoda prelaze preko tako očigledne činjenice, žrtvujući je zluradim institucijskim spekulacijama o zastrašujućoj navodnoj „perspektivi“ BiH?!



A upravo je Evropa mirno posmatrala masakr jednog SVOGA naroda, pa je i dio zemlje na kojoj je izvršen genocid (Srebrenica) dat na upravu institucijama koje su izvršile genocid. Bošnjaci muslimani nisu se svetili ni zbog toga. Štaviše, uprkos svekolikom stradanju koje je Evropa svojom šutnjom odobravala, a pristankom na uvođenje embarga na naoružavanje za odbranu i pomagala – uprkos tome, bosanski muslimani (većinom Bošnjaci) i danas se ponose što su autohton evropski narod i žele biti dio EU.



Doduše, i nažalost, ne možemo biti sigurni da se mogu ponositi današnjom Evropom, birokratiziranom i dehumaniziranom, uzdrmanom jačanjem desnice: danas u Evropi vrlo ozbiljno trpe devastaciju temeljne vrijednosti.



Umjesto što se bave BiH na jedan ovako klevetnički način, nedostojan ozbiljnih državnika, isti ti državnici trebalo bi da se posvete suzbijanju rastuće i agresivne fašizacije u vlastitim zemljama.



Neprihvatljivo je da institucije EU ne reagiraju na ove klevetničke istupe nekih evropskih državnika. Ta pasivnost Evrope također je indikativna i zabrinjavajuća.



Ovakvi njihovi istupi veoma podsjećaju na onu: DRŽ'TE LOPOVA!



Uzmimo samo primjer dugih rasprava o tome da li i kako ukloniti u Jasenovcu ustaški pozdrav ZA DOM SPREMNI. U vezi s tim, nužno je ukazati na sljedeću poentu. Naime, sada više nije ni važno da li će biti ili neće biti uklonjen: ostaje znamenita činjenica da se o tome uopće raspravljalo, i raspravlja se još uvijek, predugo, da li ga i kako ukloniti. To je naprosto strašno. Kad bih se ja pitao, ne bih više – nakon toliko vremena – uopće insistirao na tome da se ukloni.



Naime, poenta je u tome što je takav pozdrav na takvome stratištu postao nešto drugo, drukčije od spomenika, navodno, žrtvama ili herojima domovinskog rata: natpis je, s obzirom na neodlučnost institucija da ga uklone, postao spomenik druge vrste, u novome kontekstu: on je spomenik fašizacije dijela hrvatskog društva i posebno njegovih institucija. Nažalost.



Stoga, uz dužno poštovanje narōdā – neka nam se otuda ne podmeće „islamski radikalizam“. Jer, zaista – kakav vakat, takav Zeman.



Piše: Esad Duraković



Stavovi izrečeni u ovom tekstu odražavaju autorovo lično mišljenje, ali ne nužno i stavove Portala.



(DEPO)