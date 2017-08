Rusmir Hrvić, predsjednik Uprave AS GROUP, potvrdio je za „Slobodnu Bosnu“ interes za preuzimanje i drugog dijela prehrambene industrije velikokladuškog „Agrokomerca“ čija je licitacija zakazana za 30. august.

U Općinskom sudu u Velikoj Kladuši 30. augusta zakazana je licitacija za dio nekretnina Prehrambene industrije „Agrokomerca“ koji je bio pod hopotekom. Riječ je o zemljištu od oko 76.000 kvadratnih metara na kojem se nalaze proizvodne hale i hladnjača kapaciteta 5.000 tona.



„AS Group je već preuzeo jednu cjelinu prehrambene industrije a svakako smo zainteresirani i za drugu cjelinu kako bismo zaokružili porizvodnju u prehrambenom sektoru Agrokomerca. Želimo obnoviti prozvodnju konzumnih jaja i mesa koje ćemo distribuirati pod jedinstvenim robnim znakom AS, a posebno smo zainteresirani za preuzimanje hladnjače koja je o solidnom stanju. Nažalost, oprema u proizvodnim halama nije u dobrom stanju i najvećim dijelom se mora zamijeniti novom“, rekao je Hrvić za „Slobodnu Bosnu“.



Hrvić kaže da AC Food, firma koja je ranije preuzela dio tvorničkih postrojenja Agrokomerca, namjerava obnoviti proizvodnju mesa i konzumnih jaja putem mreže kooperanata.



„Naša poslovna orijentacija jeste da razvijamo poslovnu saradnju s kooperantima. Želimo primijeniti pozitivno iskustvo velikih evropskih proizvođača hrane - niko od njih ne proizvodi sve, nego se oslanjaju na vlastitu mrežu kooperanata. U svojim najboljim danima,to je radio i „Agrokomerc“ i mi namjeravamo nastaviti i usavršiti to pozitivno naslijeđe“, kazao je Hrvić.



Hrvuć otkriva da namjerava oživjeti nekadašnji brend Emina, ali i kupiti tvornicu supa, majoneze i kečapa a već imaju i strateški plan za čitav Agrokomerc.



"Razvoj velikokladuške firme ići će dio po dio, a AS Group će preuzeti sve rentabilne dijelove čim to Sud bude omogućio", rekao je Hrvić za "Slobodnu Bosnu", posebno istaknuvši činjeniu da se Tops i drugi proizvodi "Agrokomerca" kao što su Pettit, Čajni kolutići, Mljeveni keks, itd., uz plasman na domaće tržište izvoze i u Hrvatsku, Srbiju, na Kosovo, Crnu Goru, Makedoniju, Sloveniju, Austriju, Sjedinjene Američke Države, a odnedavno i na tržište Bliskog istoka.





