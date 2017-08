Hafiz Sulejman Bugari uputio je poruku svim muslimanima povodom Kurban-bajrama. Poruku prenosimo u cijelosti.

Arhiv / 24sata.info

"Drage i plemenite duše, svakodnevno se propitujemo i analiziramo situacije koje prate našu svakodnevnicu i, svjesno ili nesvjesno, uvijek bježimo od istinitog sagledavanja i suočavanja. U svim tim situacijama, uvijek krivicu prebacujemo na druge i drugo, a potajno izuzimamo nas lično iz odgovornosti koju trebamo preuzeti.



Evo nas u danima kada trebamo iskreno pogledati sebi u lice i razmisliti o našoj ulozi u svakodnevnici koja nas okružuje.



Iskoristimo ove dane da analiziramo koji su pravi razlozi svemu što se dešava oko nas, jer…



Svi se umorili od svega!

Zbog ega, uhvatili smo se svega!

Ne možemo se samo zbog ega, jer smo se udaljili od Njega.

Zbog ega branimo platu, firmu i poziciju, a napadamo državu.

Zar nije vrijeme ego da napadamo, a državu da branimo zbog Njega.

Zbog ega brat bratu se ne obraća, a kažemo da smo svi od Adema, a.s., braća.



Učitelj svijeta Muhammed, mir i spas na njega, veli: – Poželi mir onom koga znaš i koga ne znaš.



Brate i sestro, kako možemo biti mirni dok je drugi uznemiren?



Zbog ega bježiš od susreta; sreće nemaš, a slijediš vjeru ljubavi, dijaloga i susreta.

Zbog ega pun si svega, a to ti ne dā da oprostiš zbog Njega i za popravak da zamoliš Njega.

Ne slušaj onoga ko priča protiv sestre i brata.

Kažeš: “Vidi ti njega!” a znaš da i dobro i loše ne ide bez Njega.



Eto, imaš svega, al’šta će ti ako nisi našao Njega.

U nevolji si spreman odreći se svega i reći: “Dajte mi samo Njega”.

Svi kažu da mogu bez svega, a možeš li disati se bez Njega!

Zbog ega sit si svega, zato nam je potrebna duhovna njega.



Dušo plemenita, ne budimo bez Njega jer ostat ćemo bez svega. Žrtvujmo sve zbog Njega pa ćemo onda i dobiti svega. To je poruka svima od Njega!"

(24SATA.INFO)