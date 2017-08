Pokret „Odgovor“ je reagovao na najavu Milorada Dodika da će Narodna skupština Republike Srpske donijeti zaključak o vojnoj neutralnosti. S tim u vezi, iz „Odgovora“ poručuju da je to kontradiktorno ranijoj najavi referenduma o NATO-u u RS-u, te se pitaju dokle će vlast i opozicija u RS-u lagati javnost o razlozima blokade procesa NATO integracija.

Arhiv / 24sata.info

„Interesantno je da se trenutno u Republici Srpskoj takmiče opet u tome ko će biti 'veći Srbin od Vukote', a takmičenje je između onih koji su stajali uz ratne profitere i onih koji su stajali uz ratne zločince. Međutim, kada krene diskusija o tome ko je ispraznio budžet, odmah se iz fijoka vade deklaracije i odluke. Pa šta je sad sa obećanjem SNSD-a da će održati referendum o NATO-u, narod čeka, jedva čekaju da se opet pitaju za nešto. Zar će im to Milorad Dodik uskratiti u strahu od 'međunarodnih faktora'? Istovremeno, cijela vojna struktura Oružanih snaga, podržava reforme i proces pristupa NATO savezu. Kontinuirano se obavljaju vježbe i osigurava podrška za različite aktivnosti koja upravo dolazi od ovog saveza. O tome ne govori, kao što ne govori i o potpunom izostanku raznoraznih praznih obećanja 'ruske braće' prema RS-u“, poručuju iz Odgovora.



„O kakvoj vojnoj neutralnosti Srbije uopšte govori i pozicija i opozicija u RS-u? Pa Srbija ima potpisan IPAP sa NATO-om još od januara 2015. godine. Srbija je učestvovala u 20 vojnih vježbi pod okriljem NATO programa, a za oktobar je najavljena vježba REGEX18 na teritoriji Srbije, nismo vidjeli da je to negdje otkazano. Izgleda da Banja Luka ima šum u komunikaciji sa Srbijom, jer su zauzeti došaptavanjima sa otpravnicima poslova Ruske ambasade. Odnosi se mijenjaju, ali to još niko nije rekao ekipi na Trgu Republike Srpske“, zaključuju u Odgovoru.



(24sata.info)