Povodom 30. augusta - Međunarodnog dana nestalih osoba, u Sarajevu su u zrak pušteni crni baloni sa natpisom "Gdje je" te je još jednom ukazano na problem nepronalaska velikog broja nestalih osoba u Bosni i Hercegovini, njih oko 7.000, javlja Anadolu Agency (AA).

Povodom 30. augusta - Međunarodnog dana nestalih osoba, u Sarajevu su u zrak pušteni crni baloni sa natpisom "Gdje je" te je još jednom ukazano na problem nepronalaska velikog broja nestalih osoba u Bosni i Hercegovini, njih oko 7.000, javlja Anadolu Agency (AA).



Porodice nestalih osoba, međunarodne organizacije, NVO-i i državne institucije širom svijeta 30. augusta obilježavaju Međunarodni dan nestalih. U Bosni i Hercegovini je pronađeno preko 70 posto osoba prijavljenih kao nestale uslijed rata, što predstavlja najvišu stopu riješenih slučajeva nestalih na svijetu u nekom postkonfliktnom društvu. Međutim, taj proces još nije gotov, postoji još minimalno 7.000 ljudi u BiH čija je sudbina nepoznata.



Naime, u proteklom ratu od 1992. do 1995. godine u BiH je nestalo oko 32.000 osoba, a danas, 22 godine nakon rata, traga se za više od 7.000. Pronađeno je više od 25.000 posmrtnih ostataka, a identifikovane su 23.000.



Kako bi obilježili Međunarodni dan nestalih u Bosni i Hercegovini, Međunarodni komitet Crvenog krsta (MKCK) i Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP) organizovali su današnji događaj na kojem su građanima dijeljeni crni baloni u cilju olakšavanja i dijeljenja boli sa porodicama koje više od dvije decenije tragaju za kostima najmilijih.



Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH, Semiha Borovac poručila je danas da je obilježavanje Međunarodnog dana nestalih prilika da se prvenstveno obrate porodicama nestalih i potvrde posvećenost procesu traganja i identifikacije nestalih osoba.



"Traganje za nestalim je prvorazredno pitanje ljudskih prava, civilizacijska i moralna obaveza svakog pojedinca u našem društvu i svih nivoa vlasti. Zato ponovo pozivam sve one koji imaju informacije o nestalim osobama da ih objelodane i tako daju lični doprinos najhumanijoj poslijeratnoj misiji u ovom regionu, a koja treba osigurati vraćanje hiljada imena i prezimena žrtvama ratnih zločina i njihov dostojanstven ukop", istakla je Borovac.



Ministarstvo je, naglasila je, provelo niz aktivnosti u stvaranju preduslova za brže rješavanje pitanja nestalih osoba.



Borovac je podsjetila da je Vijeće ministara BiH zaključilo sporazum sa Srbijom i Hrvatskom kojim se pospješuje proces traganja za nestalim, a uskoro će takav jedan biti potpisan i sa Crnom Gorom.



"S druge strane, nakon dugog perioda zastoja u radu imenovan je privremeni Upravni odbor Instituta za nestale osobe zahvaljujući kojem je osigurano 600.000 KM tužilaštvima u BiH za ekshumacije. Također, nakon godina zastoja u završnoj smo fazi i imenovanja kolegija direktora što je preduslov normalnog funkcionisanja Instituta za nestale osobe, a bez čega se ne može govoriti o efikasnom traganju za nestalim osobama u našoj zemlji", dodala je ministrica Borovac.



Šef programa ICMP-a za zapadni Balkan Matthew Holliday podsjetio je da danas širom svijeta stotine hiljada porodica nestalih osoba održavaju ovu komemoraciju da bi odali počast nestalim širom svijeta.



"Što se tiče Zapadnog Balkana preko 70 posto nestalih osoba je već pronađeno i to je stvarno ogroman uspjeh ako govorimo o statistici. Međutim, moramo i dalje da mislimo na hiljade ljudi koji još uvijektraže svoje nestale u ovom dijelu Balkana", poručio je Holliday.



Prema njegovim riječima, ne možemo se pretvarati da se ovo društvo vratilo u normalu u kojoj je prije živjelo imajuči u vidu koliko se još ljudi vodi kao nestalo.



"Ako govorimo i sa pravne strane, činjenica je da kada neko nestane pogotovo kada nestane toliki broj, države imaju obavezu da traže te ljude, da pokušaju da ih pronađu, identifikuju. Jednostavno, da ispune obavezu koju imaju i prema nestalim osobama ali i njihovim porodicama. Vlade država u ovom regionu su dosta adekvatno odgovorile na ovaj izazov. BiH je lider u traganju, pronalaženju i identifikovanju nestalih osoba", dodao je Holliday.



Šef delegacije MKCK-a u Sarajevu Željko Filipović poručio je da današnjim događajem žele iskoristiti priliku da podsjete javnost na teškoće i probleme odnosno potrebe sa kojima se susreću porodice nestalih u BiH.



"Porodice imaju specifičnu potrebu koju je teško razumjeti jer je drugačija od ostalih potreba koju imaju ostali ljudi u društvu. Oni se svaki dan bude sa idejom i nadom da će dobiti neku informaciju", pojasnio je Filipović.



Kako je kazao, po međunarodnom i domaćem pravu oni imaju pravo da znaju šta se desilo sa njihovim članovima porodica, a vlasti imaju obavezu da im pruže tu informaciju.



"Proces ide teško i sporo. U odnosu na prošli dan koji smo obilježili ovdje našli smo oko 170 ljudi, a ako bi išli tim ritmom treba oko 40 godina da se riješi problem nestalih", rekao je Filipović.



Dodao je da danas pušteni i dijeljeni crni baloni simbolično predstavlju teret koji porodice nose, a građani uzimanjem tih balona dijele dio tog tereta sa porodicama nestalih.



Prema podacima Međunarodne komisije za nestale osobe (ICMP), u ratovima na području bivše Jugoslavije nestalo je oko 40.000 osoba od čega je najveći broj, oko 30.000, nestalo u BiH.

(aa)