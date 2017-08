Amor Mašović, član kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH, poručio je danas, na Međunarodni dan nestalih osoba, da je proces traženja nestalih beskonačan proces i da nema tog unutarnjeg sukoba, agresije, građanskih nemira u kojima su pronađeni svi nestali, javlja Anadolu Agency (AA).

Arhiv / 24sata.info

Ukazao je na značaj pronalaska nestalih, ali i na to da je u ovom procesu zakazala savjest mnogih, prije svega, naredbodavaca zločina, ali i izvršilaca.



"Kada su u pitanju nestale osobe u BiH ili iz BiH, jer nestalih državljana naše zemlje ima i u susjednim državama, prije svega, u Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori, savjest mnogih je zakazala. Prije svega, savjest naredbodavaca zločina, potom izvršilaca, zatim onih koji su ukopavali žrtve u tajne masovne grobnice ili pojedinačne, potom onih koji su te žrtve iskopavali i izmiještali na sekundarne i tercijalne lokalitete. Na kraju, moja poruka bi se zapravo i odnosila na te ljude, zakazala je savjest svjedoka, ljudi koji nisu direktno učestvovali u zločinima, zapravo nisu ni na koji način učestvovali u zločinu, ali njihova šutnja je zapravo ono što produbljuje i produžava bol porodica koje još uvijek tragaju za kostima najmilijih", poručio je Mašović.



Riječ je, kako je kazao, o ljudima koji nisu okrvarili ruke, koji su bili neposredni svjedoci ili su eventualno posredni svjedoci, dakle, čuli su od izvršioca ili nekoga gdje je izvršena likvidacija i gdje se nalazi tajna masovna ili pojedinačna grobnica.



"Dakle, savjest tih ljudi je zakazala. Zalazala je savjest i nekih političara, prije svega, u manjem bh. entitetu, u čijim ladicama se nalaze izvještaji o likvidacijama, grobnicama, o dislociranju tih grobnica", pojasnio je Mašović.



Podsjetio je da BiH danas traga za 6.992 nestale osobe, a među 25.000 ekshumiranih identificirano je, predato porodicama i ukopano više od 23.000.



"U ovoj razlici od 23.000 identificiranih, a 25.000 ekshumiranih, još uvijek se kriju neki identiteti do kojih je u ovom času nemoguće doći, jer su to ljudi bez bliskih članova porodice te se ne mogu uzeti uzorci krvi za DNK analizu", istakao je Mašović.



Naglasio je da je proces traženja nestalih osoba beskonačan proces.



"Ovo je proces bez kraja. Nema tog unutarnjeg sukoba, agresija, građanskih nemira u kojima su nestali ljudi, a da su svi pronađeni. Traga se za žrtvama iz Prvog svjetskog rata, a prošlo je 100 godina. Traga se za žrtvama iz Drugog svjetskog rata, Korejskog, Vijetnamskog rata... Proces traganja za nestalim, posebno u ratovima, je proces bez kraja", poručio je Mašović.



Dokaz za ovu njegovu tvrdnju koja je, kako je kazao, teška porodicama, je pronalazak šest oficira austrougarske vojske iz Prvog svjetskog rata u jezeru Perućac prilikom pokušaja pronalaska žrtava iz '90-ih godina.



"Teško je u ovom trenutku procijeniti koji je broj žrtava koji nikada neće biti pronađene, a koje se nalaze u mulju, na dnu rijeke Drine i drugih bosanskih rijeka, koje se nalaze na prostoru izvan BiH. Teško je reći koji broj žrtava, nestalih osoba je spaljen, koje fizički više ne egzistiraju", rekao je Mašović.

(AA)