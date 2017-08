Požari oko Trebinja popodne razbuktali su se u tolikoj mjeri da su krupne čestice pepela padale po cijelom gradu, u kome se skoro nije moglo disati od mirisa paljevine.

Arhiv / 24sata.info

Požar je stigao na oko sedam kilometara od Trebinja, koliko je od centra grada udaljeno selo Biograd, u regiji Trebinjske površi, gdje se na potezu od ovog sela do sela Poljice, Orašje, Ljekova vodila prava borba sa vatrenom stihijom i odbranom kuća. Najkritičnije je bilo u Biogradu, gdje su vatrogasci i pripadnici Civilne zaštite velikim naporima uspjeli spasiti kuće i pomoćne objekte, jer je vatra došla u neposrednu blizinu sela, a spustila se sa obližnjeg brda.



Zbog dramatičnosti situacije u Biogradu je bio i gradonačelnik Trebinja Luka Petrović, koji je istakao hrabrost vatrogasaca i ostalih ljudi koji su, kako je naglasio, na terenu već duži period. Istakao je da moraju biti kažnjavani svi koji se dovode u vezu sa podmetanjem požara, a takva su uhvaćena dvojica u selu Žakovo.



"Smatram da je odgovornost na sudu što je pustio na slobodu osobe koje su osumnjičene za podmetanje ovog požara i za koje je Okružno tužilaštvo u Trebinju predložilo jednomjesečni pritvor", rekao je Petrović i dodao da postoje indicije da je i za požar u Biogradu odgovoran ljudski faktor. On je istakao da će Gradska uprava uputiti zahtjev Vladi RS za pomoć zbog velike površine opožarene teritorije i velikog broja požara u posljednje vrijeme na području Trebinja.



"Očekujemo da će Vlada RS, u skladu sa mogućnostima, pomoći u saniranju nesagledivih posljedica i davanju nadoknada mještanima koji su ostali bez poljoprivrednih površina i pašnjaka", kazao je Petrović.



On je dodao da je grad Trebinja obezbijedio novih 6.000 maraka za dodatnu opremu - naprtnjače, odjeću i obuću za vatrogasce. Kada su u pitanju požarišta na drugim lokacijama, požar na planini Jadovik u opštini Drvar i dalje se širi, teren je nepristupačan, te se traži pomoć Oružanih snaga BiH iz vazduha.



Jak vjetar može ponovo aktivirati panjeve koji dogorijevaju duži period na lokalitetu Rujište na planini Prenj kod Mostara, a ponegdje još ima dima, pa se situacija prati. Aktivan je požar na planini Babi u opštini Gacko, a vatru je gasio helikopter Oružanih snaga BiH.



(Nezavisne)