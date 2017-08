Hodočasnici iz BiH će večeras oko ponoći u tri grupe krenuti ka brdu Arefat, a u utorak uvečer je 159 bh. hodočasnika, izrazivši želju, već otišlo na Minu kako bi obavili najvažniji i sastavni dio hadža, a to je sutrašnji boravak na Arefatu.

Direktor Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u BiH muderris Nezim ef. Halilović je u izjavi za Fenu kazao da su hadžije dobro, te da su spremni u četvrtak provesti cijeli dan na Arefatu.



- Dan Arefata je najodabraniji dan u godini. To je dan u kojem Allah dž.š. najviše svojih robova oslobađa džehennemske vatre - kazao je Halilović.



Na Arefatu će boraviti u klimatiziranim šatorima, bit će im osigurana hrana i voda, a sa zalaskom sunca, dodao je on, hadžije će sa Arefata krenuti ka Muzdelifi gdje će odmoriti par sati, sakupiti kamenčiće a potom krenuti ka Mini. Inače, dolina Mina i brdo Arafat udaljeni su od Meke 25 kilometara.



Iako za starije i one slabog zdravstvenog stanja putovanje iziskuje veći napor, vođa ljekarskog tima koji prati hodočasnike iz BiH, specijalista urgentne medicine Adem Zalihić, je u izjavi za Fenu kazo da je zdravstveni bilten hodočasnika relativno dobar. Uspješno su riješili brojne zdravstvene probleme pacijenata, te su svi obavili umru.



Izrazio je nadu da će svi pacijenti koji imaju relativnih zdravstvenih problema biti dobro kako bi bili spremni da idu na Arefat.



Zalihić je naveo da je bilo više od 1.000 intervencija, ali "lijekova i opreme bilo je dovoljno i što je posebno važno, medicinski tim je kompletan i zdrav".



Deveti dan mjeseca zul-hidždžeta naziva se Dan Arefata. Puno je hadisa Muhammeda a.s. koji govore o važnosti i značaju Dana Arefata. Kaže se da se Gospodar spušta na zemaljsko nebo u zadnjoj trećini u noći, a jedino na Dan Arefata Allah dž.š. se spušta u danu.



Stoga su prethodnici muslimana ostavljali svoje potrebe, osamljivali se na Dan Arefata od ikindije do akšama i dovili, jer najbolja dova je dova na Dan Arefata, a molitelji su dobročinitelji i prema sebi i prema drugima.





