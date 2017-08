Prema podacima iz Euro-mediteranskog seizmološkog centra sinoć u 21.42 sati registriran je potres magnitude 2,6 stupnja po Richteru s epicentrom 39 km zapadno od Sarajeva, a 13 km sjeverozapadno od Konjica.

Ilustracija / 24sata.info

Nema informacija o materijalnoj šteti, navodi se u Redovnom izvještaju Federalne uprave civilne zaštite o stanju u Federaciji BiH tokom protekla 24 sata.



Na području Grada Mostara, prema informaciji koju su dobili od vatrogasaca DVD Rujište, požar je i dalje aktivan i širi se. Trenutno nema ugroženih objekata. Na jednom dijelu požarišta na lokalitetu Vilinog klanca teren je miniran i nepristupačan. Upućen je zahtjev za ponovno angažiranje helikoptera OS BiH.



Šumski požar na dijelu Čvrsnice i dalje je aktivan, te prijeti opasnost da se požar proširi na područje Dive Grabovice, što bi imalo nesagledive posljedice za ovo područje. Obzirom da se radi o miniranom i nepristupačnom terenu požar je moguće gasiti samo iz zraka.



Pripadnici PVP-e Široki Brijeg sinoć od 19 do 20.45 sati gasili su požar na otvorenom prostoru na lokalitetu Crnač. Opožareno je do jedan ha trave i niskog rastinja. U intervenciji je sudjelovalo pet vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila.



Na području općine Posušje požar otvorenog prostora na lokalitetu Cerovi Doci još je aktivan ali je zbog nepristupačnosti požarišta onemogućeno gašenje. Požar je daleko od naselja i nije prijetnja za stanovništvo i materijalna dobra. Dosad je opožarena trava i nisko rastinje.



Na području Općine Kupres, na lokalitetu Procipu i Romića gaju aktivan je požar, a gori visoka šuma. U izvještaju se navodi da i dalje postoji potreba za gašenje iz zraka helikopterom OSBiH.



Požar na Jadovniku i Zvizdaji, općina Drvar, sinoć je od 18.30 do 20 sati gasio helikopter OS BiH, koji i danas nastavlja aktivnosti gašenja požara na ovom lokalitetu.



U izvještaju se dodaje da je požar na području planine Jadovik aktivan i ima tendenciju širenja. Teren je nepristupačan ineophodna je pomoć zračnih snaga OS BiH.



Na području općine Tomislavgrad požar na predjelu Paklina oko naselja Baljci pod kontrolom je gasitelja.



Profesionalna vatrogasna jedinica Sarajevo imala je četiri manje intervencije i to: jedna na gašenju zapaljenog niskog rastinja i trave i tri na gašenju zapaljenog smeća.



Što se tiče vodosnabdijevanja vatrogasne jedinice Žepče i Zavidovići i dalje povremeno vrše dostavu vode stanovništvu koji se snabdijevaju vodom sa lokalnih seoskih vodovoda, obzirom da su izvorišta presušila zbog velike suše.



DVD Stari Vitez vrši odvoz pitke vode u MZ Ahmiće, sa istakanjem u rezervoar jedan puta sedmično po programu odvoza pitke vode.



U dijelu izvještaja koji se odnosi na neeksplodirana ubojna sredstva (NUS) stoji da su građani na području općine Visoko predali pet ručnih bombi koje su smještene u magacin CZ-e, do momenta uništenja.



„A“ tim Tuzla za uklanjanje NUS-a angažovan je na području općine Ustiprača, a „A“ tim Sarajevo za uklanjanje NUS-a je obavljao poslove na uklanjanju NUS-a na području Grada Tuzle i općina Kladanj i Kalesija.



„B“ tim Tuzla za deminiranje FUCZ/KUCZ nastavio proces deminiranja na zadatku „Pribitkovići 3.“ na području općine Banovići, a „B“ timovi za deminiranje FUCZ Žepče i Orašje nastavili proces deminiranja „Rožanj-Jelica“ na području općine Sapna.



Mašinski tim FUCZ nastavio je proces deminiranja na zadatku „Kalesija Grad – Olanovica 1 d“ na području općine Kalesija.



U KUCZ Tuzla u srijedu je održana obuka, teoretski dio, spašavanja na vodi i pod vodom za pripadnike struktura civilne zaštite Tuzlanskog kantona u organizaciji Ambasade SAD – tima za civilno vojnu podršku i KUCZ Tuzla. Praktični dio obuke bit će održan danas na jezeru Modrac, navode iz Operativnog centra Federalne uprave civilne zaštite.



