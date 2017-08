Na ponovljenom haškom procesu Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću Frenkiju, optuženima za zločine počinjene u Hrvatskoj i BiH, svjedok optužbe Luka Brkić potvrdio je da su srpske snage u napadu na selo Škabrnja, kod Zadra, s jeseni 1991. koristile hrvatske civile kao živi štit.

Arhiv / 24sata.info

Na ponovljenom haškom procesu Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću Frenkiju, optuženima za zločine počinjene u Hrvatskoj i BiH, svjedok optužbe Luka Brkić potvrdio je da su srpske snage u napadu na selo Škabrnja, kod Zadra, s jeseni 1991. koristile hrvatske civile kao živi štit.



Brkić je izjavio i da su tokom napada 18. i 19. novembra 1991. ubijeni mnogi mještani, među kojima su bili njegovi "stric i strina, i susjedi".



U glavnom iskazu je svjedok, koji je bio pripadnik lokalne seoske straže, rekao da su ga Jugoslovenska narodna armija (JNA) i srpske snage zarobile i, s drugim mještanima isturile ispred svojih tenkova koji su napredovali ka centru sela i otvarali vatru na civilne objekte, uključujući školu.



Brkić je potom bio prebačen u zatvore u Benkovcu i Kninu, gdje je, kako je posvjedočio, s ostalim zarobljenicima bio maltretiran. U maju 1992. bio je oslobođen u razmjeni zarobljenika.



U više navrata Brkić je različito identifikovao učesnike u napadu na Škabrnju.



Dok su ga ispitivali tužioci, tvrdio je da su u napadu učestvovali JNA, "Beli orlovi" i pripadnici milicije Srpske autonomne oblasti (SAO) Krajine, čije je ambleme vidio.



Po optužnici, miliciju SAO Krajine i paravojne formacije tada su kontrolisali čelnik Službe državne bezbjednosti (SDB) Srbije, prvooptuženi Stanišić, i njen operativac na terenu, drugooptuženi Simatović.



Odgovarajući na pitanja branilaca Stanišića i Simatovića, Brkić je, međutim, kazao da je oznake milicije SAO Krajine vidio tek u zatvorima u Benkovcu i Kninu, a ne u Škabrnji. Potvrdio je da je u Škabrnji vidio samo pripadnike JNA i "Belih orlova".



Simatovićev branilac Mihajlo Bakrač tvrdio je, potom, da je svjedok zapravo vidio pripadnike 63. padobranske brigade JNA iz Niša, a ne "Bele orlove".



Advokat Bakrač prikazao je Brkiću amblem te brigade, a svjedok je prokomentarisao da je onaj koji je vidio u Škabrnji bio "sličan, ali malo drugačiji".



Brkić je konfuzno svjedočio i o tome da li je i gdje vidio Kapetana Dragana, koji je, po optužnici, bio vođa srpskih snaga pod kontrolom Stanišića i Simatovića.



Svjedok je prvo tvrdio da je Kapetana Dragana vidio tokom napada na Škabrnju, a zatim se ispravio da je to bio kapetan JNA Zoran Janković i da je Kapetana Dragana vidio u zatvoru u Kninu.



Pri tom iskazu ostao je i poslije tvrdnje branioca Bakrača da nikada nije vidio Kapetana Dragana i da ga je pogrešno opisao kao "vitkog i visokog", a Kapetan Dragan je "izrazito nizak".



Na pitanje advokata zašto Kapetana Dragana nije pomenuo ni u jednoj od ranijih izjava pred Haškim tribunalom, Brkić je uzvratio da jeste, ali da ne zna zašto to nije bilo zapisano.



Tokom unakrsnog ispitivanja Brkić je potvrdio i da je ispred tenka JNA, tokom napada na Škabrnju, stao po naređenju jednog vojnika, ali da ga je kapetan Janković ubrzo pozvao da se povuče iza tenka, rekavši mu: "Stani tu, ubiće te tvoji".



Iskaz o zločinima u Škabrnji danas je, poslije Brkića, dao i jedan zaštićeni svjedok optužbe.



Suđenje Stanišiću i Simatoviću u Haagu bit će nastavljeno u utorak, 5. septembra, javlja BIRN.



Ratnog šefa SDB-a Srbije Stanišića i njegovog pomoćnika Simatovića optužnica tereti za progon, ubistva, deportacije i prisilno premještanje hrvatskih i muslimanskih civila tokom ratova u Hrvatskoj i BiH, od 1991. do 1995.



Zločini za koje su optuženi Stanišić i Simatović počinjeni su, kako tvrde tužioci, tokom sprovođenja udruženog zločinačkog poduhvata, čiji je cilj bilo trajno i nasilno uklanjanje Hrvata i Muslimana s velikih dijelova teritorije Hrvatske i BiH, radi ostvarivanja srpske dominacije. Na čelu zločinačkog udruženja bio je, po tužiocima, tadašnji predsjednik Srbije Slobodan Milošević.



Prvooptuženi Stanišić ne prisustvuje suđenju u Haagu, jer ga je Raspravno vijeće pustilo na privremenu slobodu do 27. septembra.

(FENA)