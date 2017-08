Na suđenju za ratni zločin počinjen 1992. godine na području Zvornika, vještak sudske medicine kazao je da je ubijeni 12-godišnji dječak Slobodan Stojanović imao prostrijelnu ranu na glavi, koja je najvjerovatnije uzrok smrti.

Doktor Zoran Stanković radio je vještačenje ubijenog dječaka i još nekoliko tijela, po nalogu istražnog sudije Osnovnog suda Zvornik, u martu 1993.



- Na lobanji je uočen prostrijelni otvor. Projektil je ispaljen iz neposredne blizine, što je potvrđeno rekonstrukcijom rane. Nedostajala je desna ušna školjka na lobanji, a zabilježene su i rane u predjelu stomaka, i sve je naneseno oštrim predmetom, moguće nožem - izjavio je vještak.



Naveo je da je obdukcijom tijela utvrđeno da je riječ o dječaku visine 145 centimetara, čiju identifikaciju su pomogli i njegovi roditelji.



- Na osnovu karakterističnih dijelova tijela i slika iz ranijeg perioda, potvrđen je identitet ubijenog dječaka - kazao je Stanković.



Optužnica Tužilaštva Bosne i Hercegovine tereti Halilovića i Veseli da su počinili ratni zločin nad maloljetnom žrtvom srpske nacionalnosti.



Kako je navedeno optužnicom, Halilović je, kao komandant Diverzantskog voda združenih jedinica Liplje-Kamenica, u zaseoku Bajrići, posmatrao svirepo ubistvo 12-godišnjeg dječaka srpske nacionalnosti Slobodana Stojanovića. Njega je zaklala Elfeta Veseli, a Halilović to, kao odgovorna osoba, nije spriječio.



Na pitanje advokatice prvooptuženog Lejle Čović da li je osim potvrde roditelja vršena još neka analiza kako bi se utvrdio identitet stradalog dječaka, vještak je negativno odgovorio.



- U to vrijeme DNK analiza se radila samo u Visokom i bila je jako skupa - izjavio je vještak, dodavši na kraju da se nedvojbeno radilo o lešu Slobodana Stojanovića.



U obdukcionom nalazu vještak Stanković je potvrdio da je tijelo, koje je bilo u fazi raspada, težilo oko 50 kg.



Na pitanje advokatice drugooptužene Elfete Veseli Mirne Delalić da li je moguće da ta težina nije tačna u odnosu na visinu od 145 cm, vještak je kazao da je masa leša morala biti manja, ali da je prilikom sačinjavanja nalaza moglo doći do greške prilikom pisanja.



Nastavak suđenja zakazan je za 6. septembar, prenpsi BIRN - Justice Report.

