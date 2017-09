Šumski požar na području Ruišta i dalje je aktivan na dva lokaliteta, na lokalitetu Orlinke (između Borove glave i Herceg vrela koji se širi prema Gluhom Porimu), te na lokalitetu Vilinog klanca (potez Vilin klanac - Bijele vode).

U redovnom izvještaju Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) o stanju u Federaciji BiH tokom protekla 24 sata se dodaje da minirana i nepristupačna područja onemogućavaju gašenje požara sa zemlje, te da trenutno nema ugroženih objekata.



Šumski požar na lokalitetu Čvrsnice i dalje je aktivan i prijeti da se proširi na područje Dive Grabovice. S obzirom da se radi o miniranom i nepristupačnom terenu jedino je moguće gašenje požara iz zraka.



Požar na području općine Kupres, na Procipu i Romića gaju i dalje je aktivan i nije ga moguće gasiti sa zemlje. Požarom je zahvaćena visoka šuma.



Požari u općini Drvar (Jadovnik i Zvizdaja) i dalje su aktivni i još postoji potreba za gašenjem požara na Jadovniku iz zraka uz pomoć helikoptera OS BiH.



Na području općine Livno u četvrtak su bila dva veća požara. U selu Grborezi se prilikom paljenja strništa vatra proširila na polje i prema obližnjim kućama, a intervencijom VD Livno požar je ugašen. U selu Kablići došlo je do požara koji je nošen jakim vjetrom došao do kuća. I ovaj požar su ugasili pripadnici VD Livno uz pomoć mještana.



U dijelu izvještaja koji se odnosi na vodosnabdijevanje stoji da vatrogasne jedinice Žepče i Zavidovići i dalje povremeno vrše dostavu vode stanovništvu koji se snabdijevaju vodom sa lokalnih seoskih vodovoda, obzirom da su izvorišta presušila, zbog velike suše. U ostalim općinama snabdijevanje vodom je normalno.



DVD Stari Vitez vrši odvoz pitke vode u MZ Ahmiće, sa istakanjem u rezervoar jedan puta tjedno po programu odvoza pitke vode.



U izvještaju se navodi da je na području Grada Mostara u četvrtak Kantonalni operativni centar CZ primio dvije informacije o pronalasku NUS-a i to: ručne bombe ispod mosta u Vojnu, te ručne bombe u vodi, 200 do 300 metara od brane HE Mostar što su prijavili građani. O tim informacijama obavješten je Tim za uklanjanje NUS-a FUCZ.



Na obali rijeke Save, u mjestu Neđevcu (općina Orašje) u četvrtak je Tim za uklanjanje NUS-a FUCZ uništio na licu mjesta dvije ručne bombe koje su imale dosta oštećenja.



Kantonalni operativni centar CZ Tuzla u četvrtak je primio informaciju o pronalasku NUS-a (artiljerisko zrno 122 mm) od Općinske službe CZ Doboj Istok. O tome su obavješteni pripadnici Tima za uklanjanje NUS-a FUCZ, saopćeno je iz Operativnog centra Federalne uprave civilne zaštite.





