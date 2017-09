U Bosni i Hercegovini danas se očekuje nestabilno vrijeme. Prije podne pljuskovi se očekuju u Krajini i zapadnim područjima Bosne. U drugoj polovini dana kiša, pljuskovi i grmljavina u cijeloj zemlji.

Arhiv / 24sata.info

Najmanje padavina se prognozira u istočnim područjima, a više se očekuje u Krajini, zapadnim i sjevernim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog smjera. Na sjeveru zemlje vjetar sjevernog smjera.



Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 25 i 30 stepeni C, na jugu do 32 stepeni C. U Krajini najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 22 stepeni C.



U Sarajevu sunčano prije podne. U drugom dijelu dana naoblačenje. U poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuju slabije padavine. Najviša dnevna temperatura zraka oko 29 stepeni C.



Temperature zraka izmjerene u 8 sati: Bjelašnica 10 stepeni, Bugojno i Sokolac 13, Ivan Sedlo, Jajce i Livno 14, Bihać, Grude, Prijedor i Sanski Most 16, Gradačac, Sarajevo, Srebrenica i Tuzla 17, Banja Luka 18, Doboj, Trebinje i Zvornik 19, Bijeljina i Mostar 20 i Neum 25 stepeni C.



Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 941Pa, za 4hPa je manji od normalnog i opada, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.



(FENA)