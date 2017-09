Dvadest i četiri godine nakon rušenja gradi se banjalučka džamija Arnaudija, jedina neobnovljena od 15 tokom rata porušenih na tom prostoru.

Muftija Osman Kozlić / 24sata.info

Muftija banjalučki Osman ef. Kozlić rekao je za Fenu da radovi dobro napreduju, završeni su temelji i rad na statici džamije, koja je bila uvrštena na Listu svjetske baštine UNESCO-a.



- Uskoro će se pojaviti zidovi, konture džamije, kao i njenih objekata, a ukupan izgled tog kompleksa bit će identičan starom - istakao je ef. Kozlić.



Zbog zahtjevog projekta, budući da je riječ o potkupolnoj džamiji, s turbetom i vitkom kamenom munarom, obnova će trajati oko tri godine, a banjalučki muftija izražava zadovoljstvo da se počelo s radovima.



Ukazuje i na širi značaj obnove vjerskih objekata svih konfesija.



- Prema učenjima svih svetih knjiga, a to se posebno ističe u muslimskoj knjizi, Kur’anu, sinagoge, manastiri, crkve i džamije su zapreka kvarenju zemlje. Njihovo građenje, čuvanje i zaštita, jer se u njima spominje božije ime, podsjeća na tu osnovnu ljudsku obavezu. To je i jedna sigurnost da svijet neće nestati, propasti – ističe banjalučki muftija.



Obaveza vjernika, ali i svih drugih građana je, kaže, da se obnove i sačuvaju te "božije kuće".



- To se posebno odnosi na one koje imaju poseban značaj za određenu religijsku tradiciju i za vjernike, kao što je banjalučka Ferhadija ili Arnaudija, pravoslavni hram u Mostaru ili neki drugi objekti, prema kojima vjernici imaju poseban senzibilitet – naglasio je ef. Kozlić.



Stoga je i sama obnova banjalučke Arnaudije velika poruka.



- Vidimo šta se dogodilo nakon što je obnovljena Ferhadija. To nije samo objekat, da se u njemu molitva moli i nije samo značajan za mene kao muslimana, već za sve druge, za katolike, pravoslavce, za ateiste, jer se oni njoj dive - ukazao je banjalučki muftija za Fenu.



Iz tog razloga, kaže, raduje se što će Banja Luka dobiti još jedan reprezentativan objekat, jer to Arnaudija jeste.



Jedan od potpisnika Ferhad-pašine vakufname, ministar finansija Bosanskog pašaluka - defterdar Hasan efendija podigao je 1595. godine ovu lijepu potkupolnu džamiju poznatu pod imenom Arnaudija ili Defterdarija, koja se nalazila u Donjem Šeheru u Banjoj Luci, nedaleko od Ferhadije džamije.



Arnaudija je bila 16 godina "mlađa" od banjalučke Ferhadije, koja je svečano otvorena u maju prošle godine, nakon obnove koja je trajala nekoliko godina.



Vakufska direkcija Islamske zajednice u BiH je putem svog partnera, Generalne direkcije vakufa Republike Turske, osigurala neophodna vakufska sredstva za finansiranje radova ponovne izgradnje Arnaudije, koji su zvanično počeli 22. aprila ove godine.



