Nakon visokih temperatura koje su zabilježene na području Bosne i Hercegovina u narednim danima očekuje se zahlađenje praćeno pljuskovima i grmljavinom i temperaturama koje će se ujutro spuštati i do sedam stepeni Celzijusa, javlja Anadolu Agency (AA).

Ilustracija / 24sata.info

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZBiH) navode da će danas u Bosni i Hercegovini preovladavati nestabilno vrijeme.



"Prije podne pljuskovi se očekuju u Krajini i zapadnim područjima Bosne. U drugoj polovini dana kiša, pljuskovi i grmljavina u cijeloj zemlji. Najmanje padavina se prognozira u istočnim područjima, a više se očekuje u Krajini, zapadnim i sjevernim područjima", istakli su iz FHMZBiH.



Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 25 i 30, na jugu do 32, a u Krajini između 18 i 22 stepena Celzijusa.



Drugog dana vikenda u Bosni i Hercegovini očekuje se pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, lokalno i sa slabom grmljavinom. Od poslijepodnevnih sati se očekuje slabljenje i postepen prestanak padavina.



Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 11 i 15, na jugu od 15 do 19 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka između 14 i 19, na jugu zemlje od 20 do 24 stepena.



I prvog radnog dana u Bosni se očekuje oblačno jutro. Tokom dana djelomično smanjenje oblačnosti. U Hercegovini umjerena naoblaka. Od poslijepodnevnih sati novo povećanje oblačnosti sa zapada.



Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između sedam i 11, na jugu od 12 do 15 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 23, na jugu do 26 stepeni Celzijusa.



I u utorak u Bosni i Hercegovini se prije podne očekuje pretežno oblačno vrijeme. U drugoj polovini dana razvedravanje sa najnižim jutarnjim temperaturama zraka uglavnom između šest i 10, na jugu od 11 do 15 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 25, na jugu do 27 stepeni Celzijusa.



(AA)