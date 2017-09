Za razliku od kraja augusta kada su se dnevne temperature kretale od 30 do 33 stepena celzija, temperature zraka u prvoj sedmici septembra bit će nešto niže, posebno u jutarnjim satima.

Ilustracija / 24sata.info

Već danas u našoj zemlji preovladava pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Prema kraju dana i u večernjim satima očekuje se postepeni prestanak padavina. Dnevne temperature zraka bit će od 14 do 19, a na jugu od 19 do 24 stepeni celzija.



Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u ponedjeljak ujutro u centralnim i istočnim područjima Bosne bit će pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. U ostatku naše zemlje preovladavat će sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a krajem dana ili u večernjim satima u većem dijelu Hercegovine, zapadnim i istočnim područjima Bosne doći će do naoblačenje.



Jutarnje temperature kretat će se od od 6 do 12 stepeni celzija, na jugu od 13 do 18, a dnevne od 19 do 24, na jugu od 23 do 28 stepeni.



U utorak će biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature kretat će se od 6 do 12 stepeni celzija, na jugu od 14 do 19, a dnevne od 21 do 26, na jugu od 25 do 29 stepeni.



Slično vrijeme očekuje nas u srijedu kada će biti pretežno sunčano vrijeme, uz umjereno naoblačenje prema kraju dana. Jutarnje temperature bit će od 7 do 13 stepeni, na jugu od 16 do 20, a dnevne od 22 do 28, na jugu od 28 do 31 stepeni.



U četvrtak će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a tokom poslijepodneva u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnje temperature kretat će se od 10 do 16 stepeni, na jugu od 17 do 22, a dnevne od 23 do 29, na jugu od 29 do 32 stepena.



Prema podacima AccuWeathera slično vrijeme nas očekuje i za vikend. Dnevne temperature u petak trebale bi biti oko 20 stepeni, u subotu oko 26, a u nedjelju 27 stepeni.



(Klix.ba)