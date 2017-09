Predsjednik Udruženja starih zanata Kantona Sarajevo Muhamed Kalajdžisalihović kazao je za Fenu da prodaja zanatskih proizvoda i nije u zavidnoj poziciji, iako je sarajevski turizam ove godine oborio sve rekorde.

Foto: FENA

Većina turista u zanatskim radnjama na Baščaršiji se, kaže, uglavim fotografiše, a vrlo mali broj njih i kupi nešto. Dodao je da se najviše traže ručni radovi, stolnjaci, tkanine i narodni vez, te proizvodi iz prepoznatljivog Kazandžiluka, dok zanatlije, kao što su četkari i užari, jedva i da prodaju nešto.



Međutim, ističe da su najposjećenije čevabdžinice i aščinice, jer stranci vole probati ukusnu hranu.



Od svih stranih gostiju, posebno je pohvalio mađarske turiste, koji su vrlo zahvalni kupci i koji su ove godine u velikom broju posjetili Sarajevo.



Također je izrazio zabrinutost što ovoj nematerijalnoj baštini prijeti izumiranje te istakao da je u Sarajevu ostao još samo jedan četkar i jedan užar. Nakon što oni odu u penziju, kazao je, nestat će i ovih zanata.



Međutim, na veliku radost, istakao je da je u posljednje vrijeme porastao broj krojača i obućara, ali da svi oni, uglavnom zbog kineske jeftine robe, ne mogu doći do izražaja.



- Mnogi nazivi ulica su sačuvani i do danas, kao što su Ćurčiluk, Kazazi, Mudželiti, Kazandžiluk. Međutim, danas je sve to drugačije, čak nam i imena ulica uzimaju - kazao je.



Podsjetio je da su sve zanatlije koje se bave istim ili srodnim zanatom bile u istom esnafu, a da je svaki esnaf imao svoj odbor i bio potpuno nezavisan.





