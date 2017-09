Novoizabrani mitropolit dabrobosanski Hrizostom svečano je danas ustoličen i uveden u tron u Sabornom hramu u Sarajevu.

Mostarski muftija Salem ef. Dedović / 24sata.info

Ceremoniji ustoličenja prethodila je Sveta arhijerejska liturgija, koju je služio patrijarh srpski Irinej uz sasluženje arhijereja i sveštenstva Srpske pravoslavne crkve.



Mostarski muftija i izaslanik reis -ul – ulema IZ u BIH, Salem ef. Dedović rekao je da je ovo važan dan za glavni grad države Bosne i Hercegovine - Sarajevo.



"Mi smo danas tu da u ime našeg vrhovnog poglavara i vrhovnog muftije risu -l -uelem Huseina ef. Kavazovića, upitimo čestitke i iskažemo naše poštovanje i naše dobre želje novom mitropoliti dabrobosanskom. I naravno da iskažemo spremnost da razvijamo dobre međureligijske odnose“, rekao je Dedović.



On je dodao da ova zemlja doista treba nadu, te da je odgovornost vjerskih zajednica velika i da vjeruje da će svi vjerski dostojanstvenici dati svoj doprinos da zemlja ide koracima mira, pomirenja, izgradnje života i napretka.



"To zaslužuju svi građani ove zemlje, ova zemlja i njeni ljudi imaju kapacitet za to. S toga ovaj današnji dan u tom svjetlu doživljavamo i prepoznajemo kao jedan vrijedan korak, vrijedan putokaz i vrijednu pozitivnu vijest“, rekao je Dedović.



Svetoj arhijerejskoj liturgiji u Sabornom hramu u Sarajevu prisustvovao je i član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladen Ivanić, zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović, predsjednik Narodne skupštine bh. entiteta Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, i druge zvanice, predstavnici međunarodne zajednice, predstavnici vjetskih zajednica i mnogobrojni vjernici.







