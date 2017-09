U Kantonalnom sudu Sarajevo danas je iskazima svjedoka nastavljeno suđenje Sanjinu Sefiću, koji se tereti da je 10. oktobra prošle godine u sarajevskoj ulici Zmaja od Bosne automobilom usmrtio Selmu Agić i Editu Malkoč, nakon čega je pobjegao s mjesta nesreće. Svjedočio je i Sefićev otac Jasmin.

Arhiv / 24sata.info

Sanjin Sefić je optužen za teška krivična djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja i krivično djelo neukazivanje pomoći osobi povrijeđenoj u saobraćajnoj nesreći, a optužnicom u ovom predmetu obuhvaćeni su i Sanjinova sestra Sara Sefić, kao i Dino Alić, Amar Salihović i Saud Nišić koji te terete za pomaganje počinitelju nakon izvršenja krivičnog djela.



Početak ročišta kasnio je 35 minuta zbog kašnjenja advokata optuženih Safeta Medoševića i Rusmira Karkina.



Karkin je zbog kašnjenja kažnjen sa 4.000 KM, a kasnio je jer je imao glavni pretres na Općinskom sudu. Medošević je kažnjen sa 2.000 KM, a kao razlog je naveo gužvu u saobraćaju. O ovome će biti obaviještena i Advokatska komora.



Svjedokinja Fikreta Hadžiavdić iz Zvornika ispričala je da je 10. oktobra 2016. godine oko 21 sat bila s kćerkom Samijom i njenom maloljetnom djecom u autu, a putovale su iz Semizovca. Na semaforu kod Američke ambasade pogledala je i vidjela dvije djevojke na pješačkom prelazu kako se smiju i drže za ruke. Gledala je u semafor i onda je, kako kaže, auto doletjelo.



"Cure su odletjele u zrak, to je puklo", kazala je. Gledala je u semafor i nije vidjela trenutak udara, ali je čula zvuk. Okrenula se i vidjela da su dva auta proletjela, a jedna djevojka ostala je ležati nepomično, dok drugu nije vidjela, ispričala je.



"Sve je bilo u sekundi, nisam mogla vidjeti. Otvorila sam vrata i krenula izaći, a kćerka me povukla i vratila jer je bilo zeleno svjetlo. Iza nas je stao jedan čovjek. Ja sam ga pitala da zove policiju, a on je samo otišao. Onda je jedan visok momak u kačketu otišao pomoći im i mi smo otišle u stan, a nakon toga je moja kćerka otišla u policiju da kaže šta je vidjela", ispričala je Hadžiavdić i dodala: "U međuvremenu smo također jednom policajcu kojeg smo srele rekle da je bila nesreća i šta se dogodilo".



Svjedok Goran Perišić rekao je kako je on ujak Sanjinu Sefiću. Ispričao je kako 11. oktobra u jutarnjim satima spavao kada ga je Sanjin nazvao i rekao da ga čeka na benzinskoj pumpi. Preveo ga je preko Graničnog prijelaza Uvac, ali nije znao ništa o nesreći sve do dan poslije kada je otišao u policiju i prijavio slučaj.



"Dovezao sam se Citroenom do pumpe, onda sam uzeo Passata od svog druga i prevezao Sanjina preko GP Uvac", rekao je.



Svjedok Mahir Suljović ispričao je kako je 10. oktobra bio na poslu u klubu Domino u Sarajevu, gdje radi kao blagajnik. Sanjin je, prema njegovim riječima, u klub došao oko 22 sata. Poznavao ga je odranije.



"Sanjin je došao i vidio sam da je uznemiren. Tražio je fiksni telefon, bio je nervozan, kretao se, razgovarao i zamolio me da mu nazovem taksi. Zvao sam nekoliko puta i shvatio da nešto nije u redu sa saobraćajem", ispričao je Suljović.



Svjedok Benjamin Čerkez ispričao je kako je 10. oktobra u 21:30 sata bio s djevojkom kod Historijskog muzeja. Dolazio je iz smjera Vilsonovog šetališta i kretao se prema tramvajskoj stanici.



"Gledao sam prema Američkoj ambasadi kada sam čuo i vidio kako neki tamno auti puca i ide prema Marijin Dvoru. Vidio sam i čuo kako puca, nisam znao o čemu se radi, mislio sam da je auto pukao. Krenuo sam zvati policiju i onda sam vidio kako jedna djevojka leži na 3-4 metra od mene. Ukinuo sam poziv i zvao hitnu pomoć. Prišao sam joj sam, a kasnije i moja djevojka, vidio sam da leži u neobičnom položaju. Kad sam pogledao na ulicu, vidio sam da na glavnoj ulici kod bankine leži još jedna djevojka. Otišao sam tamo i vidio sam da i ona leži, u normalnom položaju, ali joj je iz usta i nosa išla krv", ispričao je Čerkez.



Dodao je kako je bilo dijelova automobila koji je brzo prošao i nije se zaustavljao. Hitna pomoć je došla veoma brzo, a rekao je i da je tu bilo još ljudi.



Svjedokinja Azra Draganović rekla je da se tog dana kada se dogodila nesreća vozila u svom autu iz pravca Ilidže prema gradu. Bila je gužva i vidjela je prvo jednu djevojku i tek kad je izašla iz auta vidjela je drugu.



"Prvo sam vidjela djevojku kako leži na ulici na desnoj traci. Prišla sam joj i ona nije davala znake života. Onda sam vidjela drugu koja je ležala na trotoaru pored ograde. Prišla sam joj, ona je davala znake života, ležala je na boku i pomjerala se. Neko je također pokušao razgovarati s njom. Nisam sigurna jesam li nazvala policiju ili hitnu. Iz hitne su prvo odveli ovu koja je davala znakove života", rekla je Draganović, po zanimanju medicinska sestra.



Mirsad Poljo je u tom trenutku čekao autobus na stanici ispred Zemaljskog muzeja BiH.



"Padala je kiša i bilo je mračno. Prvo sam čuo udar tup udar, a onda je ispred mene prošao tamni auto, a za njim i Golf šestica crni, udaren. Mislio sam da u se sudarili i da se ganjaju, tek kad su prošli i kad sam čuo sirene i hitnu pomoć, vidio sam šta se zapravo dogodilo. U tom momentu osim udarenog Golfa nisam ništa vidio. Kad sam prišao, vidio sam da je hitna odvukla jednu djevojku, druga je ležala na ulici u ružnom položaju. Ljudi se bili oko nje. Prišao sam da je pokrijem jer je sve jako ružno izgledalo", rekao je Poljo.



Sanjinov otac Jasmin Sefić je još jednom izrazio saučešće porodicama nastradale Selme i Edite. U svojstvu svjedoka rekao je kako se sa Sanjinom prvi put čuo u 20:45 sati kada je nazvao i tom prilikom mu ništa nije rekao. Nakon što je saznao šta se desilo, šokirao se pa ne zna kada su se prvi put čuli, ali vjeruje da je to moglo biti oko 23 sata, kada je bio kući sa suprugom. Ispričao je da da mu je Sanjin rekao kako je imao sudar i udario čovjeka.



"Rekao sam mu da dođe kući da idemo u policiju, ali on nije došao. Zvao sam bivšeg prijatelja koji radi u SIPA-i da vidim šta da radim i gdje da idem jer sam bio izgubljen u svemu tome, a on mi je rekao da odem u policijsku upravu sa Sanjinom da se prijavi. Mislim da ga poslije toga nisam kontaktirao, a da je on javio da je kod druga. Sa svog broja sam mu pisao da dođe kući, misleći da će doći. Sara je bila u gradu s momkom za to vrijeme", rekao je Jasmin Sefić.



Dodao je da mu se Sanjin javio tek sutra oko 20 sati i da nije htio reći gdje se nalazio.



"Rekao je: 'Tata, nebitno gdje sam, odlučio sam se predati'. Pitao sam gdje je, rekao je: 'Čut ćemo se za sat-dva dok nađem policijsku stanicu'. Cijelu noć sam proveo u PU gdje sam pristupio dobrovoljno da vidim kako da to što prije riješimo. Obavijestio sam ih da će se Sanjin predati jer sam ga zamolio da to uradi, a tako se i završilo. Dobio sam SMS poruku da nazovem broj da se čujem sa sinom, nazvao sam i rekli su mi da se Sanjin predao. Tek tada sam saznao da je u Novom Sadu", rekao je Jasmin i dodao: "Moja djeca nisu ulični ološi, moja porodica je razapeta".



Nastavak suđenja zakazan je za 13. septembar kada će biti saslušana dva svjedoka i vještak Omer Ćemalović.



(Klix)