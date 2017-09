Kravice, jedan od najljepših vodopada u Evropi, koji se nalazi na rijeci Trebižat, u blizini Ljubuškog, ove godine posjetilo je oko 150.000 gostiju iz cijelog svijeta, podatak je javnog preduzeća „Parkovi“, koje upravlja ovim lokalitetom.

Vodopad Kravice / 24sata.info

Izletište i kupalište



U sklopu ovog preduzeća djeluje poslovna jedinica „Kravica“, iz koje ističu da iz godine u godinu raste interes turista za ovu oazu u kamenu. Ističu i da se zahvaljujući ulaganju u promociju i marketing za izletište i kupalište u podnožju Kravice sve više zna.



- Sezona još nije završila, ali vidljiv je porast gostiju koji svakodnevno dolaze u ovo naše izletište. Najviše gostiju imamo iz Hrvatske, BiH, arapskih zemalja, Italije, Češke i Poljske. Ove godine dosta smo uložili u marketing i to je doprinijelo povećanju broja gostiju - kazao nam je Nikica Vučić, voditelj sektora poslovne jedinice „Kravica“.



Tako su, istakao je Vučić, diljem BiH postavljeni promotivni džambo-plakati, duž jadranske obale, od Splita do Dubrovnika, kao i na svim većim aerodromima u BiH i Hrvatskoj. Također, dosta je uloženo i u infrastrukturu i nove sadržaje.



LED rasvjeta



- Početkom šestog mjeseca puštena je u rad LED rasvjeta kojom su osvijetljeni sam vodopad, kao i staza i silazne stepenice. Gradimo i upravnu zgradu na ulazu u izletište, a ona bi trebala biti završena do kraja septembra. Vrijednost radova je 300.000 KM, a finansira ih Federalno ministarstvo okoliša i turizma kroz projekt za koji je aplicirala Općina Ljubuški - naveo je Vučić.



Samostan i Koćuša



Vučić ističe da je ove sezone povećana cijena ulaznice s četiri na šest maraka.



- To je cijena za pojedinačne posjete, a na veće grupe može se dobiti neki popust. U cijenu ulaznice sada je uračunata posjeta muzeju i franjevačkom samostanu na Humcu te vodopadu Koćuša - kazao je Vučić.



(Avaz)