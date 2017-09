(24SATA.INFO)

Danas je reisu-l-ulema IZ u BiH Husein ef. Kavazović inicirao formiranje Odbora za podršku narodu Rohingya koji će raditi na upoznavanju bosanskohercegovačke javnosti sa genocidom nad narodom Rohingya i prikupljanju pomoći za stradalnike.

Ovim povodom Reisu-l-ulema je za RTV Islamske zajednice u BiH- BIR izjavio kako Islamska zajednica kao i Bosna i Hercegovina ne mogu uraditi puno da se genocid nad narodom Rohingya zaustavi i da im se pomogne ali da moraju uraditi onoliko koliko mogu.



„Niko kao Bošnjaci ne zna šta znači biti žrtva genocida i kako je to kada vam čitav svijet okrene leđa i ostavi vas na nemilost silnika. Zato mi, prije svih, imamo obavezu da dignemo svoj glas protiv ponavljanja genocida bilo gdje na svijetu, ali ne samo to, nego da i konkretnim postupcima i vlastitim odricanjem pokušamo olakšati tim ljudima ili barem pronijeti istinu o onome šta im se dešava u nadi da će oni koji mogu ovo zlo zaustaviti to i uraditi“- istakao je Reisu-l-ulema.



Odbor bi trebao okupiti istaknute pojedince iz Islamske zajednice, medija, nevladinog sektora i privrede i biće otvoren za sve one koji imaju ideju kao bi Islamska zajednica i BiH mogli pomoći narodu Rohingya- saopćeno je iz Kancelarije Reisu-l-uleme.

