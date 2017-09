Predsjednik Fondacije "Istina Pravda Pomirenje" Sinan Alić uputio je pred njegovu posjetu Bosni i Hercegovini, otvoreno pismo predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću u kojem ga podsjeća na, kako navodi, eklatantnu nespremnost pravosuđa Srbije da poštujući protokol kojeg su dvije zemlje potpisale, a reguliše izdržavanje pravosnažne zatvorske kazne u jednoj od ovih zemlja u slučajevima kada je kazna izrečena u jednoj, a osuđeni se, koristeći dvojno državljanstvo skloni, u drugu državu.

Arhiv / 24sata.info

Alić u pismu ističe kako je riječ o generalu Novaku Đukiću kojeg je Sud BiH pravosnažno osudio na 20 godina zatvora.



- Bježeći od pravde on se sklonio u Srbiju koja ne samo da mu je pružila utočište nego i svu logistiku kako bi izbjegao izdržavanje kazne. Više od dvije godine pravosuđe Vaše zemlje oličeno u sutkinju Višeg suda u Beogradu, Vinki Berahi Nikičević, koju javnost pamti po tome što je u beogradskom zatvoru 3,5 godine držala nevinog čovjeka Iliju Jurišića, opstruira potpisani protokol. Ceh neprofesionalnosti u slučaju Jurišić platiće svi građani Srbije, jer ga je Apelacioni sud u Beogradu oslobodio svake odgovornosti - navodi Alić i podsjeća da je od projektila ispaljenog sa položaja Vojske Republike Srpske, kojom je komandovao general Novak Đukić, 25. maja 1995 ubijeno je 71, a teže i lakše ranjeno oko 170 lica, uglavnom mladih.



Alić navodi i da je uprkos protokolu između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, ali i međunarodnim konvencijama koje regulišu ovu problematiku nedopustivo da pravosuđe bilo koje zemlje ocjenjuje profesionalno postupanje pravusuđa neke druge zemlje, jer taj posao pripada međunarodnim sudskim institucijama, Viši sud u Beogradu više od dvije godine odugovlači u donošenju rješenja da se, po zahtjevu BiH, osuđeni general Novak Đukić uputi na izdržavanje zatvorske kazne u Republici Srbiji.



- Podsjećam Vas na ovaj slučaj, jer je više nego jasno da se u sve uplela politika. Vi ste pravnik i dobro znate šta su posljedice takvog odnosa. Zainteresirajte se za ovaj predmet kada se vratite u Beograd i umjesto lijepih riječi o dobrosusjedskoj saradnji, životu u miru, potrebi dijalogu između Bošnjaka i Srba povucite konkretan potez i skrenite pažnju pravosudnim institucijama da nikakav interes ne može biti iznad zakona bilo koje države. Ako to učinite onda će se između Vaših riječi i djela pojaviti znak jednakosti što do sada, u slučaju odnosa sa BiH, nije bilo - navodi predsjednik Fondacije "Istina Pravda Pomirenje" Sinan Alić u otvorenom pismu predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću.

(FENA)