Svjedok Tužilaštva BiH Asim Durmišević je ispričao kako ga je Boban Perišić, s još dva nepoznata vojnika, fizički maltretirao u rogatičkom naselju Šatorovići, te je posvjedočio da mu je majka 21. novembra 1993. u šest ujutro rekla da bježi jer "četnici idu nekim kamionom".

Arhiv / 24sata.info

Zbog straha, svjedok je, kako je kazao, počeo bježati, ali je čuo da neko trči za njim i nekoga kako govori: "Nemojte pucati".



- Utrčao sam u kuću Avdije Šabanovića. Nakon sat vremena, megafonom su zvali da se vratimo kućama - rekao je svjedok, pojasnivši da je ispred kuće vidio mnogo vojske i naroda.



Boban Perišić ga je, kako tvrdi svjedok, uveo u podrum, gdje je vidio svoga oca Adila, pretučenog.



- Kad sam vidio oca, znao sam da i mene čeka ista sudbina - izjavio je Durmišević.



Zajedno s Perišićem, kojeg zna jer je bio kondukter u "Centrotransu", bila su, kako je pojasnio, dva njemu nepoznata vojnika.



- Boban Perišić je cijelo vrijeme bio agresivan. Tražio je neko oružje. Najviše je ispoljavao tu agresivnost. Počinju me tući, bacaju me dolje, udaraju čizmama, rukama. Zrak su mi izbili… Kasnije me Boban izveo iza šupe i tu me jednom udario šakom. Bio je naoružan, svi su imali duge cijevi - prisjetio se Durmišević.



Nakon premlaćivanja, svjedok je, kako je kazao, zajedno s ocem odveden u logor "Rasadnik" (općina Rogatica), gdje je išao na radnu obavezu, a nakon toga je prebačen na "Kulu" (Istočno Sarajevo).



Razmijenjen je u jesen 1994. godine.



"Nakon toga u Šatorovićima, Bobana više nisam vidio nikad", izjavio je svjedok, dodavši da nije vidio ko je tukao njegovog oca, ali mu je on kasnije rekao da ga je tukao Perišić.



Za progon s područja Rogatice optuženi su Božidar Perišić i Vinko Zoranović.



Prema Tužilaštvu BiH, Perišić je bio pripadnik Prve podrinjske lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske (VRS), a Zoranović pripadnik Stanice javne bezbjednosti (SJB) Rogatica.



Perišić je optužen da je 19. juna 1992. godine civile bošnjačke nacionalnosti istjerivao iz domova, nakon čega je pojedine od njih fizički i psihički maltretirao i hapsio.



Zoranović je optužen da je silovao dvije žene bošnjačke nacionalnosti u prostorijama Crkvenog doma i Srednjoškolskog centra.



Svjedoku je odbrana predočila izjavu iz 1994. godine u kojoj je naveo da je otac kritičnog dana pobjegao zajedno s njim, kao i da je Perišić bio civilni policajac.



Durmišević je kazao da se u strahu pogrešno izrazio, te da je Perišić bio rezervni vojni policajac.



Suđenje će se nastaviti 20. septembra, prenosi BIRN.

(FENA)