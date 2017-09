Na Međunarodni aerodrom u Sarajevu danas je u poslijepodnevnim satima stigla prva grupa hadžija iz Bosne i Hercegovine, koja se u domovinu vraća nakon obavljanja pete islamske dužnosti hadža u Mekki.

Foto: AA

Prve hadžije koji su doputovali iz Džedde na sarajevskom aerodromu dočekao je veliki broj članova porodica, rodbine i prijatelja. Susret s najbližima, nakon skoro tri sedmice boravka u svetim mjestima, bio je pun emotivnih trenutaka, a mnogi od njih nisu mogli prikriti suze.



Mirsad Đerzić, imam iz Sarajeva i vodič koji je doputovao s prve četiri grupe hadžija, u razgovoru za AA istakao je da su sve hadžije doputovale dobro.



Podsjetio je kako je ove godine iz BiH na hadžu bilo 1.738 hadžija te da je prvim avionom danas iz Džedde u Sarajevo doputovalo 170 hadžija, pretežno sa Sarajevskog i Zeničkog muftijstva.



- Susret čovjeka s nečim čemu se pet puta dnevno okreće



Na pitanje kako je sam doživio boravak u svetim mjestima, Đerzić je rekao da je to jedan doživljaj koji je teško opisati riječima.



"Zaista je teško kazati kakav je osjećaj i doživljaj kada se pribiližite mezaru poslanika Muhammeda, a.s. Hadžije iz BiH prvo posjećuju Medinu i to je prvi najveći doživljaj i boravak u blizini mezara Allahovog Poslanika, kao i posjeta Poslanikovoj džamiji u Medini", kazao je Đerzić, te dodao:



"Susret s Kabom je poseban doživljaj. Kada čovjek u jednom momentu doživi nešto što je sanjao godinama. Kada se susretne s nečim što je gledao samo na slikama ili televiziji i kada se susretne s nečim čemu se pet puta dnevno okreće. To samo treba doživjeti."



Đerzić je naglasio kako je hadž i jedna prelijepa škola tokom koje čovjek shvati Allahovu mudrost i svrhu stvaranja čovjeka.



Nezira Zolota, koja je doputala iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i s bosanksim hadžijama boravila u Mekki, također je naglasila kako je teško riječima opisati doživljaj samog hadža.



"Svake godine sam se pitala zašto svi govore da je to teško opisati, a ove godine kada sam i sama obavila hadž, kazala sam da je to zaista nemoguće opisati", naglasila je Zolota.



Na pitanje kako se osjećala kada je prvi put ugledala Kabu, odgovorila je:



"Nisam mogla kontrolisati svoje osjećaje, kao ni niko drugi pored mene. Počela sam plakati."



Muhamed Ejubović iz Zvornika na hadžu je boravio drugi put i to u pratnji 15-godišnjeg sina Muriza. Ejubović naglašava kako je bitno da se hadž obavi dok je čovjek još uvijek mlad.



"Što si mlađi, to je bolje da obaviš. Lakše se podnosi. Ima malo fizičkih poteškoća, ali to je čišćenje, duhovno i fizičko. Emocije na najvišem nivou", dodao je Ejubović.



Njegov sin, Muriz, koji je i jedan od najmlađih hadžija ove godine, kazao je kako je hadž doživio mnogo impresivnije od onoga kako su mu to ranije drugi ispričali.



"Tamo se stvori neka ogromna ljubav i energija. Zaista sam bio oduševljen i zahvalan Allahu koji mi je to omogućio. Dovio sam za sve one koje poznajem", rekao je 15-godišnji hadžija Muriz.



Pristizanje ostatka bh. hadžija iz Saudijske Arabije očekuje se i tokom narednih dana.





(AA)