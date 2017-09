Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dolazi danas u posjetu Bosni i Hercegovini. Riječ je o prvoj posjeti jednog predsjednika Srbije još od vremena Borisa Tadića, koji je boravio u BiH 2011. godine, svega mjesec dana nakon što je u Srbiji uhapšen Ratko Mladić i isporučen Haškom tribunalu.

Foto: 24sata.info

Iako je posjeta najavljivana u pozitivnim tonovima, Vučić dolazi u Sarajevo, svega nekoliko dana, nakon što je pružio podršku inicijativi za vraćanje Ratka Mladića u Srbiju. U tu svrhu ministarka pravde Srbije Nela Kuburović uputila je, po Vučićevom odobrenju, državne garancije u svrhu vraćanja generala Mladića u Srbiju.



Time se ponavlja isti scenarij, kao onaj iz 2015. kada je, prije najavljene posjete Srebrenici, vođena kampanja negiranja genocida, u kojoj je učestvovao i Vučić, a što je rezultiralo provociranjem i uznemiravanjem porodica žrtava i preživjelih.



Davanjem garancija Mladiću, i podrškom Dodikovoj Deklaraciji, Vučić je pred posjetu Sarajevu obradovao srpske nacionaliste kako u Srbiji, tako i u Republici Srpskoj.



Nacionalisti misle da predsjednik Srbije priča o pomirenju i budućnosti, samo zato što mora zbog Evropske unije, dok je u dubini duše još uvijek srpski radikal i šešeljevac, koji je tražio imenovanje bulevara po Ratku Mladiću.



U najavama pred dolazak u Sarajevo, Vučić je kazao da mu polovina Bošnjaka vjeruje. To nije tačno, predsjedniče Vučiću. Sve dok podržavate Ratka Mladića, ne vjeruje vam ni polovina Bošnjaka.



Ako ste htjeli da vam vjerujemo, trebali ste doći u Srebrenicu i pokloniti se žrtvama bez političkih igara i provokacija, kojima se htjeli da u Potočarima vi ispadnete žrtva, a ne oni kojima ste došli odali poštu.



Ako ste htjeli da vam vjerujemo, trebali ste isporučiti generala Novaka Đukića Bosni i Hercegovini. Podsjećamo vas, on je osuđen pred pravosuđem ove zemlje zbog zločina na Tuzlanskoj kapiji, kada je projektilom VRS ubijeno 71, a ranjeno oko 170, uglavnom mladih ljudi. A vaša država ga štiti od pravde.



Ako hoćete da vam vjerujemo, poklonite se danas pred Spomenikom ubijenoj djeci Sarajeva. To vam je samo na nekoliko koraka od zgrade Predsjedništva, gdje ćete imati sastanke i svečani doček. Iako nije u protokolu, a vi ste trebali tražiti da bude, mi vas svejedno pozivamo. Za razliku od te djece, bit ćete sigurni. A ako budete insistirali, iako ne bi trebalo, to nisu samo bošnjačka, već i srpska, i hrvatska, i mnoga druga. A ako vam nije pravo što je najviše bošnjačke djece, sjetite se da nisu djeca kriva, a ako mislite da niste ni vi krivi, najbolje ćete to dokazati ako kažete ko jeste.



A ako nemate ljudske odgovornosti i političke hrabrosti da to učinite, svejedno vam želimo dobrodošlicu u ovaj grad, s porukom da on vas neće napasti kao što ste vi napadali njega.



Prošetajte mirno i spokojno ulicama ovog grada, kao što ste trebali i tokom opsade. U pravu ste, kada kažete da je ovo lijep grad. Ljepši je sigurno kada šetate njegovim prijateljskim ulicama, nego kada ga neprijateljski gledate s brda. Uživajte danas, ako već niste odabrali da budete tužni pred sjenama ubijene djece.



