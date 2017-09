Denis Kurtović, sudija Općinskog suda u Sarajevu, donio je rješenje kojim se Nikoli Simiću i Arminu Delaliću, zatvorskim stražarima KPZ-a Sarajevo, i Igoru Milošu, medicinskom tehničaru u ovoj ustanovi, određuje jednomjesečni pritvor, saznaje Avaz.ba.

Kantonalni sud Sarajevo / 24sata.info

Na zahtjev Tužilaštva KS, osumnjičeni su prebačeni u KPZ Zenica.



Za Amelom Sejfovićem policija još uvijek traga.



Podsjećamo, zatvorski stražari osumnjičeni su za krivično djelo protuzakonito oslobađanje osobe uhapšene u slučaju Amela Sejfovića, koji je pobjegao iz KPZ-a Sarajevo u nedjelju, dok se Igor Miloš tereti da je omogućio bijeg osobi kojoj je oduzeta sloboda.



Tužilaštvo je istragom utvrdilo da se Amel Sejfović dogovorio sa Ibrahimi Amirom i Dževadom Hazićem da mu obezbijede prevozna sredstva za bjekstvo. S medicinskim tehničarem zavoda Igorom Milošem se dogovorio da mu obezbijedi pištolj, a sa zatvorskim stražarima Nikolom Simićem i Arminom Delalićem da svjesno naprave službene propuste kako bi mogao pobjeći.



Simić je obavljajući poslove izvođenja pritvorenika u šetnju nije izvršio adekvatan nadzor nad kretanjem Sejfovića čime mu je omogućio slobodno kretanje na III i IV spratu i bez očigledne potrebe istog sproveo do prostorija zavodske ambulante kod medicinskog tehničara Igora Miloša.



U ambulanti Miloš je u prisustvu Simića predao pištolj Sejfoviću radi korištenja u bijegu. Simić, također, kako je utvrdilo Tužilaštvo svjesno je propustio da prilikom izlaska Sejfovića iz ćelije izvrši detaljan pretres ovog pritvorenika omogućivši mu da nesmetano iznese vatreno oružje-pištolj koje je koristio pri bijegu.



Također nije izvršio adekvatan nadzor nad kretanjem Sejfovića u prizemlju KPZ prilikom njegovog izvođenja u šetnju.



Sejfović je, u nedjelju, kada je iz ambulante krenuo u šetnju, zaostao nekoliko metara od Simića i u jednom momentu izvadio i repetirao pištolj koji je držao za pojasom, a Simić i Delalić, koji su inače školski drugovi, propustili su da se suprostave Sejfoviću odnosno da prema njemu upotrijebe sredstva prinude kako bi ga savladali.



Simić je došao do rešetkastih vrata kapije II, koja je vrata Delalić ostavio otključana i ista nije osigurao katancem što je morao učiniti, nakon čega je Sejfović otvorio rešetkasta vrata kapije II, a potom u dvorištu između rešetkastih vrata i kliznih blindo vrata KZP-a ispalio hitac u stakleni dio vrata dežurane i uz pomoć Simića koji je pritisnuo taster otvorio klizna blindo vrata koja vode u ulicu Jadranska, istrčao iz KPZ i uputio se prema prolazu između ulica Jadranska i Radićeva, gdje ga je čekalo njemu poznata osoba na motociklu bijele boje.



Sejfović se na motoru odvezao do garaža koje se nalaze u tunelu u ulici Hakije Kulenovića bb, općina Centar, gdje su ostavili motor.



(Avaz)