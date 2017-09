Univerzitet u Sarajevu u ovoj studijskoj godini bilježi pad broja prijava za upis na gotovo svim fakultetima, za šta su ključni razlozi, kako su naveli, demografska kretanja i migracije, ali i prelazak sa osmogodišnjeg na devetogodišnje obrazovanje.

U vremenu kada smo svjedoci odlaska mladih ljudi iz BiH, ali i kompletnih porodica svjedočimo i posljedicama koje su prvenstveno vidljive u obrazovnim institucijama. Broj djece se smanjuje iz godine u godinu što će se svakako odražavati i u budućnosti.



Prof.dr. Aida Hodžić, prorektorica za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Sarajevu podsjetila je u razgovoru za Anadolu Agency (AA) da je Univerzitet u Sarajevu 22. juna raspisao prvi upisni termin za upis u prvu godinu prvog ciklusa.



"Dobili smo saglasnost na 5.880 studenata. I u prvom upisnom roku oko 3.500 je steklo pravo upisa. Dakle, broj prijavljenih je bio oko 65 posto u odnosu na broj ponuđenih mjesta, a oko 60 posto smo ih primili kao one koji zadovoljavaju uslove za upis. Nama je u prvom upisnom roku ostalo oko 2.500 mjesta i to je bio razlog zašto smo tražili produženje drugog upisnog roka. Sada odnosno već tada je bilo izvijesno da mi nećemo popuniti ovu upisnu kvotu", izjavila je Hodžić.



Prvi upisni rok je pokazao da je najveći interes studenata za fakultete iz grupacije tehničkih i medicinskih nauka i nekih akademija.



"Tako da su Elektrotehnički fakultet i Arhitektura već blizu ili popunili svoje upisne kvote. Vrlo blizu su tu Medicinski fakultet, Fakultet zdravstvenih studija i Akademija scenskih umjetnosti. Što se tiče ostalih fakulteta, pogotovo iz grupacije društvenih nauka, tu je situacija puno lošija. Dakle, stanje na tržištu rada je na neki način promijenilo interes studenata", pojasnila je Hodžić.



Zbog smanjenog broja studenata Univerzitet je raspisao i naknadni upisni rok. Senat Univerziteta u Sarajevu je na julskoj sjednici donio prijedlog odluke o produženju tog naknadnog roka za 15. septembar na šta je resorno ministarstvo i dalo saglasnost.



"Konačan upis kandidata odnosno termin za upis je od 1. do 22. septembar. Nakon 22. septembra ćemo znati da li će se upisati i svi oni primljeni", kazala je Hodžić.



U ovom trenutku i dalje teče naknadni upisni rok za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija, a prorektorica za nastavu i studentska pitanja je pozvala sve one koji se nisu odlučili ili nisu upisali željeni univerzitet da imaju još uvijek vremena da se prijave na većini fakulteta, na Ekonomski, Saobraćajni, Veterinarski, Građevinski, Prirodno-matematički fakultet, Pedagoški, Fakultet političkih nauka, Filozofski...



- Do 2.500 manje maturanata u odnosu na ranije godine -



Govorila je i o razlozima za smanjen broj studenata kazavši da su oni uglavnom objektivne prirode.



"Kada je u pitanju ova studijska godina mi dobivamo generaciju prelaska sa osmogodišnjeg na devetogodišnje obrazovanje. Samo u Kantonu Sarajevo ove godine je do 2.500 manje maturanata u odnosu na 2013, 2014. i 2015. godinu. Neki statistički podaci govore i da je u Federaciji BiH oko 20 posto manje srednjoškolaca", istakla je Hodžić.



To je jedan od bitnijih razloga kada je u pitanju ova studijska godina i broj prijavljenih studenata na UNSA.



"Ili da budem vrlo jednostavna: Nema djece. Nema svršenih srednjoškolaca, imali smo produžetak osmogodišnjeg na devetogodišnje obrazovanje. To je kao gubitak jedne generacije. Međutim, tri naredna razloga po mom mišljenju su nešto što je nas pratilo i nekoliko prethodnih godina. Prošle studijske godine smo također upisali oko 1.000 studenata manje iz naredna tri razloga, a jedan od njih je demografski pad koji je svima jasan. Treći razlog su migracije, koje su globalni problem. Mi smo svjedoci, ne samo odlaska mladih ljudi nego kompletnih porodica, a mladih ljudi pogotovo i to u dobi kada oni idu studirati vani jer im je to skoro pa sigurna ulaznica za dobre poslove na razvijenim tržištima", naglasila je Hodžić.



Četvrti razlog, pojasnila je, jeste nelojalna konkurencija dijela privatnih fakulteta.



"Naglašavam ovo dijela privatnih fakulteta ali zaista svi smo svjedoci dok prođemo ulicom da imamo otvoreno vrijeme upisa tokom cijele godine, bez ikakvih kriterija i uslova za upis, sa 100-postotnom prolaznošću. Ali ovo nije samo situacija na Univerzitetu u Sarajevu, ovo je nešto što je opća situacija u BiH, u zemljama regiona pa i u onim nešto razvijenijim", kazala je Hodžić.



Prema njenim riječima, u posljednjih pet godina imaju trend smanjenja studenata sa oscilacijama što ustvari ovisi o demografskim kretanjima i migracijama.



"To je samo još jedna potvrda da to jesu dva ključna razloga. Sigurna sam da je to nešto što će nas pratiti i u budućnosti ali naglašavam da su to objektivni razlozi na koje Univerzitet ne može uticati. Univerzitet može uticati na to da koliko toliko prevaziđe ove objektivne okolnosti, a to je da stalno radi na poboljšanju kvaliteta studiranja i ja bih rekla da mi to i radimo", rekla je Hodžić.



Univerzitet u Sarajevu, kako je kazala, nudi u sva tri ciklusa preko 520 studijskih programa, oni se stalno inoviraju, tržište rada je uključeno kod izrade tih nastavnih planova i programa u realizaciji nastave kroz praksu studenata.



"Ne kažem da je to dovoljno, da ne treba povećati. Zato i kažem da stalno moramo raditi na poboljšanju kvaliteta, privlačenju studenata iz regiona i stranih studenata studijskim programima na engleskom. To su zadaci koji su kontinuirani za nas, na kojima mi radimo. Mada, moram naglasiti da je Univerzitet u Sarajevu u promociji upisa za ovu studijsku godinu prvi put išao sa facebook kampanjom", pojasnila je Hodžić.



