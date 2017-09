Premijer Makedonije Zoran Zaevu u ekskluzivnom intervjuu za Euromagazin govorio je o odnosima Makedonije i Bosne i Hercegovine, svom nedavnom boravku u Mostaru i odnosima u regiji.

Premijeru Vlade Makedonije Zoranu Zaevu je već na startu njegovog mandata nedavno u Sarajevu uručena najveća evropska nagrada EVROPSKA LIČNOST 2017. GODINE u izboru Evropske nezavisne agencije, Evropskog udruženja menadžera i časopisa Euromanager "za doprinos razvoju, unapređenju, i obogaćivanju prijateljskih, ekonomskih i ukupnih odnosa zemalja regiona, posebno za trasiranje, uvođenje i realizaciju reformskog kursa koji donosi bolji život za građane Makedonije" – kaže se u obrazloženju nagrade.



Zoran Zaev je pozitivna, svijetla tačka, lider u usponu, koji zna šta hoće i šta može. A može mnogo, jer je, prije svega, čovjek koji je na putu beskompromisne borbe za pravdu i prava građana, navodi magazin Euromanager. U opširnom intervjuu, Zaev je, između ostalog, govorio i o Bosni i Hercegovini.



U posljednje vrijeme osjeća se i pojačana regionalna saradnja. Vi ste pokrenuli niz inicijativa, ideja, konkretnih poteza saradnje...



"Republici Makedoniji, kao i svim državama u regionu, bila je potrebna ova pojačana regionalna saradnja, koja, kako se pokazalo u Trstu, Podgrici, Draču, postaje pokretač euro-atlantskih procesa, kao i ekonomskog razvoja država, preko uspostave čvršćih bilateralnih odnosa. Znači veliku čast i još veću odgovornost da nastavim doprinositi izgradnji mostova koji povezuju ljude i države, ali prije svega srca, jer je moguće samo ono što se od srca želi i u koje se od srca vjeruje. Bosna i Hercegovina je velik prijatelj Republike Makedonije i znam da su naši uspješni bilaterani odnosi koje smo počeli unaprjeđivati na konkretnom nivou, u olakšanju kretanja građana, u poljoprivredi, u kulturi, snažna regionalna poruka kako se može sarađivati i doprinositi za dobrobit građana, ako postoji iskrena politička volja", kazao je Zaev.



Bili ste nedavno u Mostaru gdje ste emotivno rekli "Mi smo bliski narodi, dolazimo iz prijateljske Makedonije. Bili smo dio jedne države. Mi volimo Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo, Mostar... I znam da ovdje, u Mostaru, upućujemo pozitivnu poruku cijelom regionu...".



"Mislim da je te večeri do svih doprla jedna suštinska poruka za sve nas, kao narode i kao države. Obnovljeni most u Mostaru nije samo historijski most iz prošlosti, to je most koji nam otvara put ka budućnosti. Nagradu koju sam dobio posvećujem mojim sugrađanima u Makedoniji sa kojima smo Republiku Makedoniju postavili da bude lokomotiva suživota, mira i regionalnog razvoja". Radi se o Mostarskoj povelji mira koju je ustanovio Centar za mir i multietničku saradnju iz Mostara.

Zaev potpisuje Povelju mira u Mostaru



Prije izvjesnog vremena bili ste i u glavnom gradu Crne Gore - Podgorici, gdje ste učetsvovali na Samitu Jadranske Povelje. Tamo je bio i potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Mike Penceo...



"Da. Vrlo je važna poruka koju smo dobili od podpredsjednika SAD-a Majka Pensa, da Sjedinjene Američke Države ostaju snažan partner Republike Makedonije i regiona u NATO i EU integracijama. Reformskim procesima kojima smo posvećeni, unapređenjem dobrosusjedskih odnosa, ispunjavanjem potrebnih standarda i proaktivnom ulogom Makedonije u svim ovim procesima, s pravom vjerujem da Makedonija zaslužuje i da će biti 30. članica NATO Alijanse".



Saradnja sa Sarajevom?



"Radimo da uspostavimo direktnu liniju Skoplje-Sarajevo, koja će u mnogome pomoći u unaprjeđenju saradnje koja je već uspostavljena o priznanju vozačkih dozvola, kretanju s ličnim kartama, olakšanju saradnje poljoprivrednika ... Ubijeđen sam da između dviju država predstoji dobra ekonomska saradnja i zajednički napredak ka EU".



Veliki ste zagovornik ekonomske saradnje u regionu, posebno između država bivše Jugoslavije?



"Države iz našeg regiona su mala tržišta, ali ako imaju usaglašene zakonske regulative, prema evropskim standardima, one dobivaju mogućnost da prošire svoje tržišne granice u „jedinstveno ekonomsko tržište“. Investitori su zainteresovani za veća tržišta, tako se lakše odlučuju da ulažu, a to će otvoriti nova radna mjesta u našim državama i doprinijeti boljem životnom standardu građana naših zemalja. Otvorene perspektive ka EU i NATO-u dodatno će poslati poruku stabilnosti biznis sektora, tako da je vrlo važna regionalna saradnja, ne samo sa političkog, već i sa ekonomskog aspekta za ljude i države u regionu".



Zoran Zaev je na kraju rekao:



"Zahvaljujem na prostoru koji ste omogućili za ovaj intervju. Pozdravljam građane BiH i čitavog regiona u ime građana Makedonije. Imate prijatelje u Republici Makedoniji, budite i vi naši prijatelji. Zajedno možemo graditi svijet sretnih i sigurnih ljudi".

