Kordić i Kvesić dostavili Šimiću lažne transkripte. Tužilaštvo BiH naredilo da se obustave sve radnje protiv Josipa Šimića. Potpredsjednica VSTV-a u nesuglasju sama sa sobom

Saradnici Josipa Šimića, Boris Kordić i Josip Kvesić pobjegli su iz BiH, saznaje Žurnal. Pripadnici SIPA-e od četvrtka ujutro tragaju za njima, ali ih nisu pronašli na adresama u Hercegovini.



Prema saznanjima Žurnala, Boris Kordić u srijedu je u podnevnim satima napustio BiH i to svega sat vremena nakon što je glavna državna tužiteljica Gordana Tadić poslala naredbu SIPA-i kojom je tražila obustavu svih aktivnosti u vezi sa slučajem Šimić. Josip Kvesić teritoriju BiH napustio je tri dana nakon što je Josip Šimić Tužilaštvu BiH dostavio krivotvorene akte SIPA-e kojim je pokušao dokazati da ta Agencija nezakonito prisluškuje glavnu tužiteljicu Gordanu Tadić i potpredsjednicu VSTV-a Ružicu Jukić.



Inače, od trenutka hapšenja Josipa Šimića vlada potpuna zbrka među pravosudnim i policijskim agencijama. Nakon što je Tužilaštvo Kantona Sarajevo izdalo naredbu za hapšenje Josipa Šimića zbog sumnje da je krivotvorio službene akte SIPA-e, reagiralo je Tužilaštvo BiH koje je tražilo izuzimanje spisa sa kantonalnog nivoa. Po njima je Josip Šimić svjedok, a ne osumnjičeni i treba imati punu zaštitu države.



Međutim, nakon što je Šimić tokom prvog ispitivanja u SIPA-i u svojstvu osumnjičenog otkrio da je navodne transkripte razgovora dobio od osoba koje su se predstavili kao inspektori SIPA-e, u Tužilaštvu BiH zavladala je dodatna panika. Stoga je glavna državna tužiteljica u srijedu popodne, poslala naredbu SIPA-i da hitno obustavi sve radnje prema Josipu Šimića. Međutim, prije nego je naredba dostavljena, Šimić je kao “inspektore SIPA-e” identifikovao bivše službenike Službe sa poslove sa strancima – Borisa Kordića i Josipa Kvesića.



Njima dvojici već se sudi na Sudu BiH zbog korupcije i zloupotrebe položaja i ovlasti, ali oni, prema saznanjima policije i iskazu Josipa Šimića, blisko sarađuju sa zamjenikom ministra sigurnosti BiH – Mijom Krešićem.



Inače, doministar Krešić prvi je rođak glavne državne tužiteljice Gordane Tadić koja posljednja dva dana pokušava na sve opstuirati istragu u predmetu falsifikat. U tome joj dodatnu pomoć pruža potpredsjednica VSTV-a Ružica Jukić koja je, nakon prvobitne tvrdnje da je prislušjuje SIPA-a, izašla sa tvrdnjom da je prisluškuje OSA-e.



S obzirom na to da se Ružica Jukić nije mogla usaglasiti sama sa sobom, postavili smo joj nekoliko konkretnih pitanja.



“Možete li nam pojasniti ova odstupanja sa vremenom? Šimić je prijavu dostavio 28. 8. u 15.45, a priložio je zabilješke i transkripte koji su nastali šest sati kasnije”, pitali smo Jukićevu.

“Pa, on je dopis dostavio uz zabilješku 30. 8.”, odgovorila je potpredsjednica VSTV-a

“Ali”, nastavljamo,”glavna tužiteljica Gordana Tadić je održala press konferenciju 29. 8. na kojoj je saopćila da je Šimić dostavio prijavu 28.”

“Mogla je pogriješiti”, pravdala se Jukićeva, nakon čega je i sama priznala da je “prvi dopis poslan 28.”.

“O tome i govorimo. Dostavio je prijavu 28. 8. u 15. 45, a priložio transkripte iz budućnosti – nastale šest sati kasnije”, pojašnjavamo Jukićevoj.

“To praćenje je bilo od 28. Unazad mjesec dana” odgovara Jukićeva 6. septembra.

“Pa, kako će biti od 28. praćenje, ako je 28. dostavljena prijava”, upozoravamo na nove nelogičnosti.

“Šta god da je, mi smo praćeni”, odlučna je Jukićeva.



I, uistinu, šta god da je – nelogično je. Tadićka i Jukićeva prvo su javnost izvijestile da ih je slušala SIPA. Onda su saopćile da ih ipak nije slušala SIPA. Na kraju je Ružica Jukić uz koktel, na prijemu, dobila informaciju da je sluša OSA.



Ali, kompletan spis je formiran na osnovu dokumenta SIPA-e. Za kojeg sama glavna tužiteljica kaže da je krivotvoren. Ali osoba koja je dostavila krivotvoren dokument je svjedok. Za Tužilaštvo BiH. Za Kantonalno tužilaštvo Sarajevo je osumnjičenik. Pa zato Tužilaštvo BiH traži da se osumnjičenik dostavi njima. Da bi postao svjedok. Koji je dostavio lažni dokument SIPA-e. Možda 30., a možda 28. To ne zna čak ni Ružica Jukić. Koja je istog dana dana kada je svjedok-osumnjičenik dostavio krivotvoren dokument sjedila sa svjedokom. Pod uslovom da je transkript tačan. Šta god da je – Josip Šimić je iza rešetaka. A njegovi saradnici su u bjekstvu. Jer su povezani sa prvim rođakom glavne državne tužiteljice – Mijom Krešićem.

