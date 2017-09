U ponedjeljak, 11.septembra, oko 20 radnika Željeznica RS-a stupit će u štrajk glađu, najavio je u izjavi Feni predsjednik Samostalnog sindikata Saobraćajno-transportne djelatnosti u ovom javnom preduzeću Zlatko Marin.

Marin precizira da traže isplate plaća i naknada u skladu sa zakonom, ali i odgovornost onih koji su „Željeznice RS-a“ dovele u tešku finansijsku situaciju.



-Tražimo da se izvrši isplata naknada, po osnovu četiri prijevoza i toplih obroka. Imamo problem s ovjerom zdravstvenih knjižica i tražimo da se to pitanje trajno riješi - rekao je Marin uz podsjećanje da, iako imaju presudu Vrhovnog suda RS-a, nisu naplatili naknade po odnosu ranijih dugovanja, u iznosu od 20 miliona KM.



Dosad ih niko od uprave i resornog ministarstva, kako kaže, nije ni kontaktirao, a odustat će od štrajka ako im u međuvremenu ispune postavljene zahtjeve.



-I raniju i ovu upravu upozoravali smo da Željeznice tonu u ambis iz kojeg će se teško izvući. Godinama tražimo da se izvrši sistematizacija po stvarnim potrebama, ali oni to uporno izbjegavaju, jer u takvu se sistematizaciju ne mogu da uklope ljudi koji su došli preko političke veze. Onog momenta kada se to uradi, bit će rješenja i za Željeznice. Postavlja se pitanje da li je Željeznica potrebna Vladi, odnosno RS-u. Ako jeste, onda se ta sistematizacija dosad trebala i uraditi - uvjerava Marin.



Ogorčen je što niko nije odgovarao zbog akumuliranog gubitka tog javnog preduzeća od 240 miliona KM.



Marin je pojasnio da će u ponedjeljak od devet do 11 sati održati sastanak štrajkačkog odbora, a zatim u pet do 12 početi štrajk glađu.



Nekoliko radnika Željeznica RS-a je i u martu ove godine štrajkom glađu tražilo radnička prava, ali su ga prekinuli nakon što im je predsjednik RS-a Milorad Dodik obećao isplatu dugovanja.

