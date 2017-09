Stanovnici nekoliko bh. gradova okupili su se danas u Kruščici, općina Vitez, na mirnom protestu solidarnosti s mještanima ovog naselja koji već mjesec i pol protestuju protiv izgradnje mini hidroelektrana na tom području.

Foto: 24sata.info

I na ovom skupu, mještani Kruščice su poručili investitorima i predstavnicima vlasti da neće dopustiti izgradnju dviju hidroelektrana, koje su planirane na rijeci Kruščici.



- Nećemo odustati... Jedinstveni smo i nećemo dopustiti izgradnju hidroelektrana. Ako centrale ovdje dođu povući će nam i pitku vodu, a ja to ne želim za svoju djeca i unuke - kazala je Ekrema Hurem.



Mirnom prosvjedu mještana Kruščice pridružili su se i članovi Koalicije za zaštitu rijeka BiH, čiji je predstavnik Viktor Bjelić upozorio da je u BiH na djelu ekspanzija u izgradnji mini hidroelektrana, iako su dosadašnja iskustva pokazala da one ne donose korist građanima.



- Do sada nismo vidjeli nijedan pozitivan primjer, odnosno da je neka mini hidroelektrana donijela dobrobiti lokalnoj zajednici i da rijeka nije presušila. Tu nema govora o bilo kakvom održivom razvoju, nego isključivo o privatnom interesu. Svaka hidroelektrana zahtjeva branu koja usporava tok rijeke, dolazi do snižavanja kvalitete vode, odnosno gubitka kisika, a to je mrtva voda - kazao je Bjelić.



Mještani Kruščice poručili su da ne odustaju od borbe protiv izgradnje hidroelektrana, iako ih je prošli mjesec policija spriječila pri blokadi puta izvođačima radova.



- Tražimo da Županijski sud u Novom Travniku zabrani sve radove. Trenutno ih nema, a mi nismo nikoga vrebalno vrijeđali i napadali, nego smo se samo pojavljivali među radnicima i tražili da odustanu od radova - kazao je Đelilović.



Stanovnici Kruščice i danas su zatražili pomoć od nadležnih institucija, uz upozorenje da će hidroelektrane uništiti rijeku, te okolno izletište i njegove turističke potencijale.

(FENA)