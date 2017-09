U zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne i Hercegovine (BiH) u nedjelju preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u ostalim djelovima malo do umjereno oblačno i sunčano. Tokom dana doći će do postupnog povećanja oblačnosti, prenosi Anadolu Agency (AA).

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH saopćili su kako su krajem dana, ponegdje u Krajini i na jugozapadu Bosne mogući kiša i pljuskovi. Puhat će umjeren vjetar južnog i jugozapadnog smjera, a na momente i pojačan. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 25 do 31 stepen Celzijusa.



U Sarajevu preovladava malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana, doći će do postupnog povećanja oblačnosti. Najviša dnevna temperatura zraka iznosit će oko 26 stepeni.



U ponedjeljak će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Nešto manje oblačnosti i sunčanije vrijeme očekuje se u istočnim područjima. Poslijepodne moguće je naoblačenje na zapadu i sjeverozapadu Bosne, a u ostaku zemlje do kraja dana. Padavine se očekuju krajem dana i tokom večeri. Jutarnja temperatura iznosit će od 13 do 19, na jugu do 21, a najviša dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni Celzijusa.



U utorak vrijeme će biti pretežno oblačno sa mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura iznosit će od 10 do 16, na jugu do 18, a najviša dnevna od 16 do 22, na jugu i istoku do 26 stepeni Celzijusa.



Umjereno do pretežno oblačno vrijeme očekuje se i u srijedu. U jutarnjim satima, u Hercegovini i na istoku Bosne može pasti malo kiše. Tokom dana doći će do postupnog razvedravanja. Jutarnja temperatura iznosit će od 10 do 16, na jugu do 18, a najviša dnevna od 18 do 23, na jugu do 26 stepeni Celzijusa.



