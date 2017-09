Tokom održavanja tradicionalnog mirnog protesta članice Udruženja ˝Žene Srebrenice˝ danas su iz Tuzle poslale poruke međunarodnoj zajednici da se zaustavi nasilje i masovni zločini koji imaju karakteristike genocida nad Rohinja muslimanima.

Blizu 1,1 milion pripadnika Rohinja muslimana živi u Mijanmaru, a Bangladeš je u posljednjih 15-ak dana prihvatio oko 300.000 izbjeglica, nad kojima se u mijanmarskoj državi Rakhine (Arakan) provodi genocid. Do sada je ubijeno oko 3.000 ljudi, od kojih su brojni spaljeni živi tokom piromanskih napada na sela.



˝Mi, majke, koje smo preživjele sve ovo danas dižemo glas da se tamo zaustave ubijanja. Zaustavite ubijanje muslimana. Ne stvarajte novu Srebrenicu. To što se tim ljudima radi je strašno i ogorčeni smo na vlasti u Mijanmaru, a pozivamo sve institucije koje su u mogućnosti, neka spriječe krvoproliće. Međunarodna zajednica se o sve to oglušuje isto kao što se oglušivala o dešavanja i zločine u Srebrenici, koja je bila zaštićena zona, gdje su bili dužni zaštititi civile. Međutim, sada se ponovo događa Srebrenica i ponovo ubijaju muslimane˝, poručila je Hajra Ćatić, predsjednica Udruženja ˝Žene Srebrenice˝.



Ćatić je podsjetila da je u Srebrenici u julu 1995. godine ubijeno preko 8.000 civila, a Međunarodni sud za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije, 2007. godine te je zločine okarakterizirao kao genocid.





