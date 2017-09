Deset radnika Željeznica RS-a stupilo je danas u štrajk glađu, a još jedan broj kolega trebalo bi da im se pridruži večeras, po završetku radnog vremena.

Međutim, na ulazu u banjalučku željezničku stanicu naišli su na zaključana vrata, iako po zakonu imaju pravo na prostor u kojem će biti za vrijeme štrajka.



Predsjednik Samostalnog sindikata Saobraćajno-transportne djelatnosti u ovom javnom preduzeću Zlatko Marin tvrdi da je to “dokaz bahatosti uprave, jer su najavili za danas u 12.00 sati štrajk glađu”.



-Ne dozvoljavaju nam da uđemo u naše prostorije, a po zakonu su to dužni i tražili smo da nam osiguraju prostorije za štrajk u željezničkoj stanici – rekao je.



Marin pojašnjava da su razlozi za štrajk to što uprava “konstantno krši zakon, neisplaćuje plaće i naknade, topli obrok i prijevoz, u skladu sa zakonom”.



Radnici su, kaže, zabrinuti za stanje u ovom javnom preduzeću i neće odustati od svojih zahtjeva, a pozivaju i sve nezadovoljne građane u RS-u da im se pridruže.



-Tražimo da se izvrši isplata naknada, po osnovu četiriju prijevoza i toplih obroka. Imamo problem i s ovjerom zdravstvenih knjižica i tražimo da se to pitanje trajno riješi - rekao je Marin.



Dosad ih niko od uprave i resornog ministarstva, kako kaže, nije ni kontaktirao, a odustat će od štrajka ako im u međuvremenu ispune postavljene zahtjeve.



- Postavlja se pitanje da li je Željeznica potrebna Vladi, odnosno RS-u – rekao je Marin i podsjetio da, iako imaju presudu Vrhovnog suda RS-a, nisu naplatili naknade po osnovu ranijih dugovanja, u iznosu od 20 miliona KM.



Nekoliko radnika Željeznica RS-a je i u martu ove godine štrajkom glađu tražilo radnička prava, ali su ga prekinuli nakon što im je predsjednik RS-a Milorad Dodik obećao isplatu dugovanja.



Ovo javno preduzeće u RS-u godinama grca u višemilionskim gubicima, a vlasti su najavile reorganizaciju uz finansijsku pomoć Svjetske banke.

(FENA)